https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/ozgur-ozel-asgari-ucret-ve-en-dusuk-emekli-maasi-onerimiz-39-bin-lira-1102065934.html
Özgür Özel: Asgari ücret ve en düşük emekli maaşı önerimiz 39 bin lira
Özgür Özel: Asgari ücret ve en düşük emekli maaşı önerimiz 39 bin lira
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2026 yılı için asgari ücret ve en düşük emekli maaşı önerilerinin 39 bin lira olduğunu söyledi. Özel ayrıca, “Önümüzdeki pazar sandığa hazırız” mesajı verdi.
2025-12-22T18:54+0300
2025-12-22T18:54+0300
2025-12-22T19:06+0300
türki̇ye
özgür özel
asgari ücret
emekli maaşı
genel seçim
chp
tbmm
haberler
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102065778_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f0feb8eef2ba4e5e7aca9a1248a8e961.jpg
Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde (CAO) ilki düzenlenen Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.Basına kapalı 2.5 saat süren toplantının ardından gazetecilere konuşan Özel, CHP 39. Olağan Kurultayı'nda parti programında değişikliğe gittiklerini söylerken, kurultaydaki politika kurullarının, partinin yetkili kurullarıyla tam bir koordinasyon içinde çalışacağını belirtti.Partisinin 2026'da geçerli olacak asgari ücrete ilişkin talebini paylaşan Özel, "Bu sene için asgari ücret ve en düşük emekli maaşı önerimiz 39 bin liradır" dedi.‘Önümüzdeki bahar’ sandık talebiÖzel, CHP'nin iktidara gelmesi durumunda hayata geçirmeyi taahhüt ettiği vaatleri sıralarken 'önümüzdeki bahar' için seçim taleplerini işaret etti:TBMM'deki arbedeye eleştiriTBMM Genel Kurulu'nda dün yaşanan arbedeye değinen Özel, iktidar partisini eleştirdi.Özel, Türkiye'de fikren ve zihnen iktidar ve muhalefetin yer değiştirdiğini öne sürerek, "Artık CHP'ye iktidarın dili, CHP sözcülerine, milletvekillerine iktidar dili ve yaklaşımı, iktidarda olan herkes gibi her türlü sert eleştiriye sabırlı bir şekilde yanıt vermek düşüyor. Bundan sonra da arkadaşlarımız bu şekilde devam edecekler" diye konuştu.İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile çok sağlıklı bir iletişime sahip olduklarını dile getiren Özel, "Kendisinin o küçük hücresinde, o plastik masanın üzerinde de olsa Türkiye'nin gelecek umuduna, CHP iktidarı ve Türkiye'yi kalkındırmaya yönelik ortak irademize dair söyleyecek çok sözü, önerileri, aklıyla, yüreğiyle CAO'da kendisinin bizatihi varlığı mevcuttur" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/sigara-ve-alkole-zam-bekleniyor-1102065510.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102065778_313:0:3042:2047_1920x0_80_0_0_b676469090e667e8fdad3e998868f570.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
özgür özel, asgari ücret, emekli maaşı, ne kadar olacak, 2026 asgari ücret, seçim, 2026 genel seçim, haberler, son dakika
özgür özel, asgari ücret, emekli maaşı, ne kadar olacak, 2026 asgari ücret, seçim, 2026 genel seçim, haberler, son dakika
Özgür Özel: Asgari ücret ve en düşük emekli maaşı önerimiz 39 bin lira
18:54 22.12.2025 (güncellendi: 19:06 22.12.2025)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2026 yılı için asgari ücret ve en düşük emekli maaşı önerilerinin 39 bin lira olduğunu söyledi. Özel ayrıca, “Önümüzdeki pazar sandığa hazırız” mesajı verdi.
Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde (CAO) ilki düzenlenen Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.
Basına kapalı 2.5 saat süren toplantının ardından gazetecilere konuşan Özel, CHP 39. Olağan Kurultayı'nda parti programında değişikliğe gittiklerini söylerken, kurultaydaki politika kurullarının, partinin yetkili kurullarıyla tam bir koordinasyon içinde çalışacağını belirtti.
Partisinin 2026'da geçerli olacak asgari ücrete ilişkin talebini paylaşan Özel, "Bu sene için asgari ücret ve en düşük emekli maaşı önerimiz 39 bin liradır" dedi.
‘Önümüzdeki bahar’ sandık talebi
Özel, CHP'nin iktidara gelmesi durumunda hayata geçirmeyi taahhüt ettiği vaatleri sıralarken 'önümüzdeki bahar' için seçim taleplerini işaret etti:
Önümüzdeki bahar herhalde, artık kış şartlarında olmaz, gelecek sandık, bizim hazır olduğumuz, talep ettiğimiz ve vatandaşın da ümit ettiği bir sandıktır.
TBMM'deki arbedeye eleştiri
TBMM Genel Kurulu'nda dün yaşanan arbedeye değinen Özel, iktidar partisini eleştirdi.
Özel, Türkiye'de fikren ve zihnen iktidar ve muhalefetin yer değiştirdiğini öne sürerek, "Artık CHP'ye iktidarın dili, CHP sözcülerine, milletvekillerine iktidar dili ve yaklaşımı, iktidarda olan herkes gibi her türlü sert eleştiriye sabırlı bir şekilde yanıt vermek düşüyor. Bundan sonra da arkadaşlarımız bu şekilde devam edecekler" diye konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile çok sağlıklı bir iletişime sahip olduklarını dile getiren Özel, "Kendisinin o küçük hücresinde, o plastik masanın üzerinde de olsa Türkiye'nin gelecek umuduna, CHP iktidarı ve Türkiye'yi kalkındırmaya yönelik ortak irademize dair söyleyecek çok sözü, önerileri, aklıyla, yüreğiyle CAO'da kendisinin bizatihi varlığı mevcuttur" ifadesini kullandı.