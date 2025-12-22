https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/netanyahu-irani-tehdit-etti-herhangi-bir-eyleme-cok-sert-bir-karsilik-verilecektir-1102073415.html

Netanyahu İran'ı tehdit etti: 'Herhangi bir eyleme çok sert bir karşılık verilecektir'

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İran'ın son zamanlarda askeri tatbikatlar düzenlediğini öne sürerek, Tahran'ı tehdit etti. 22.12.2025, Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Kudüs'te Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Lideri Nikos Hristodulidis ile yaptığı üçlü görüşme sonrası yaptığı açıklamada, İran'ın son zamanlarda askeri tatbikatlar düzenlediğini, İsrail'in gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.Netanyahu, ülkesinin 'gerekli hazırlıkları' yaptığını belirterek Tahran'a 'İsrail'e karşı herhangi bir eyleme çok sert bir karşılık verileceğini' söyledi:Netanyahu, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede İran'ın nükleer faaliyetlerini ele alacağını da söyledi. Ayrıca, görüşmelerin Gazze ve Lübnan'daki duruma odaklanacağını açıkladı. Daha önce medyada Netanyahu'nun Trump'ı İran'a yönelik olası yeni İsrail hava saldırıları hakkında bilgilendireceği yönünde söylentiler yer almıştı.

