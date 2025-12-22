Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/netanyahu-irani-tehdit-etti-herhangi-bir-eyleme-cok-sert-bir-karsilik-verilecektir-1102073415.html
Netanyahu İran'ı tehdit etti: 'Herhangi bir eyleme çok sert bir karşılık verilecektir'
Netanyahu İran'ı tehdit etti: 'Herhangi bir eyleme çok sert bir karşılık verilecektir'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İran'ın son zamanlarda askeri tatbikatlar düzenlediğini öne sürerek, Tahran'ı tehdit etti. 22.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-22T22:02+0300
2025-12-22T22:02+0300
dünya
ortadoğu
nikos hristodulidis
i̇srail
i̇ran
tahran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099773768_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7cce5eaedfbdda18adf16b5b86aa7ca2.jpg
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Kudüs'te Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Lideri Nikos Hristodulidis ile yaptığı üçlü görüşme sonrası yaptığı açıklamada, İran'ın son zamanlarda askeri tatbikatlar düzenlediğini, İsrail'in gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.Netanyahu, ülkesinin 'gerekli hazırlıkları' yaptığını belirterek Tahran'a 'İsrail'e karşı herhangi bir eyleme çok sert bir karşılık verileceğini' söyledi:Netanyahu, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede İran'ın nükleer faaliyetlerini ele alacağını da söyledi. Ayrıca, görüşmelerin Gazze ve Lübnan'daki duruma odaklanacağını açıkladı. Daha önce medyada Netanyahu'nun Trump'ı İran'a yönelik olası yeni İsrail hava saldırıları hakkında bilgilendireceği yönünde söylentiler yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/israil-disisleri-bakanindan-yurtdisindaki-yahudilere-israil-topraklarina-gelin-eve-donun-1102066407.html
i̇srail
i̇ran
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099773768_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55d2a59a6c31b7198bf047de605eab27.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, nikos hristodulidis, i̇srail, i̇ran, tahran
ortadoğu, nikos hristodulidis, i̇srail, i̇ran, tahran

Netanyahu İran'ı tehdit etti: 'Herhangi bir eyleme çok sert bir karşılık verilecektir'

22:02 22.12.2025
© AA / Stringer İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
 İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2025
© AA / Stringer
Abone ol
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İran'ın son zamanlarda askeri tatbikatlar düzenlediğini öne sürerek, Tahran'ı tehdit etti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Kudüs'te Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Lideri Nikos Hristodulidis ile yaptığı üçlü görüşme sonrası yaptığı açıklamada, İran'ın son zamanlarda askeri tatbikatlar düzenlediğini, İsrail'in gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.
Netanyahu, ülkesinin 'gerekli hazırlıkları' yaptığını belirterek Tahran'a 'İsrail'e karşı herhangi bir eyleme çok sert bir karşılık verileceğini' söyledi:
"İran'ın son zamanlarda tatbikatlar düzenlediğini biliyoruz. Bunu izliyor ve gerekli hazırlıkları yapıyoruz. İran'a şunu açıkça belirtmek istiyorum: İsrail'e karşı herhangi bir eyleme çok sert bir karşılık verilecektir."
Netanyahu, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede İran'ın nükleer faaliyetlerini ele alacağını da söyledi. Ayrıca, görüşmelerin Gazze ve Lübnan'daki duruma odaklanacağını açıkladı.
Daha önce medyada Netanyahu'nun Trump'ı İran'a yönelik olası yeni İsrail hava saldırıları hakkında bilgilendireceği yönünde söylentiler yer almıştı.
Israeli politician Gideon Saar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2025
DÜNYA
İsrail Dışişleri Bakanı’ndan yurtdışındaki Yahudilere: İsrail topraklarına gelin, eve dönün
19:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала