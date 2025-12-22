https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/israil-disisleri-bakanindan-yurtdisindaki-yahudilere-israil-topraklarina-gelin-eve-donun-1102066407.html

İsrail Dışişleri Bakanı’ndan yurtdışındaki Yahudilere: İsrail topraklarına gelin, eve dönün

İsrail Dışişleri Bakanı’ndan yurtdışındaki Yahudilere: İsrail topraklarına gelin, eve dönün

Sputnik Türkiye

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ülkeyi terk eden vatandaşlarının sayısında ‘rekor seviyede’ artış yaşandığı bir dönemde yurtdışında yaşayan Yahudilere İsrail'e dönme çağrısında bulundu.

2025-12-22T19:18+0300

2025-12-22T19:18+0300

2025-12-22T19:18+0300

dünya

gideon sa'ar

i̇srail

ortadoğu

hanuka

hanuka bayramı

yahudiler

avustralya

fransa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/10/1092730395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a505470b485e5aa0c28f1c43299f6bc2.jpg

Hanuka Bayramı için dün düzenlenen etkinlikte konuşan Saar, yurtdışında yaşayan Yahudileri İsrail’e yerleşmeye çağırdı.Saar, "Bugün İngiltere'deki, Fransa'daki, Avustralya'daki, Kanada'daki, Belçika'daki Yahudilere sesleniyorum. İsrail Topraklarına gelin! Eve dönün!" ifadelerini kullandı.Antisemitizmin uluslararası ölçekte giderek arttığını söyleyen Bakan Saar, dünyada çok sayıda hükümetin antisemitizme karşı kararlı bir şekilde mücadele etmediğini savundu.Ayrılanların sayısı artıyorİsrail Meclisi’nin hazırladığı özel rapora göre, ülkeden ayrılanların sayısında ‘keskin bir yükseliş’ olurken, bunlardan yalnızca çok az bir kısmı İsrail'e geri döndü.Öte yandan İsrail Merkezi İstatistik Bürosu verilerine göre, 2009-2021 döneminde her yıl ortalama yaklaşık 36 bin kişi İsrail'den ayrıldı.İsrail’den ayrılanların sayısında 2022'de büyük bir sıçrayış olurken bir önceki yıla göre yüzde 46 artışla 55 bin kişi, 2023'te ise yüzde 50 artışla 82 bin 700 kişi ülkeden ayrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/abdnin-israil-buyukelcisinden-irana-mesaj-avrupaya-anlamiyorlarsa-dusundugumden-aptallar-cikisi--1102065141.html

i̇srail

avustralya

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, dışişleri bakanı, gideon saar, yahudiler, hanuka, eve dönün, antisemitizm, israil göç, yurtdışındaki yahudiler, haberler