İsrail Dışişleri Bakanı'ndan yurtdışındaki Yahudilere: İsrail topraklarına gelin, eve dönün
İsrail Dışişleri Bakanı’ndan yurtdışındaki Yahudilere: İsrail topraklarına gelin, eve dönün
Sputnik Türkiye
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ülkeyi terk eden vatandaşlarının sayısında ‘rekor seviyede’ artış yaşandığı bir dönemde yurtdışında yaşayan Yahudilere İsrail'e dönme çağrısında bulundu.
İsrail Dışişleri Bakanı’ndan yurtdışındaki Yahudilere: İsrail topraklarına gelin, eve dönün
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ülkeyi terk eden vatandaşlarının sayısında ‘rekor seviyede’ artış yaşandığı bir dönemde yurtdışında yaşayan Yahudilere İsrail'e dönme çağrısında bulundu.
Hanuka Bayramı için dün düzenlenen etkinlikte konuşan Saar, yurtdışında yaşayan Yahudileri İsrail’e yerleşmeye çağırdı.
Saar, "Bugün İngiltere'deki, Fransa'daki, Avustralya'daki, Kanada'daki, Belçika'daki Yahudilere sesleniyorum. İsrail Topraklarına gelin! Eve dönün!" ifadelerini kullandı.
Antisemitizmin uluslararası ölçekte giderek arttığını söyleyen Bakan Saar, dünyada çok sayıda hükümetin antisemitizme karşı kararlı bir şekilde mücadele etmediğini savundu.
Ayrılanların sayısı artıyor
İsrail Meclisi’nin hazırladığı özel rapora göre, ülkeden ayrılanların sayısında ‘keskin bir yükseliş’ olurken, bunlardan yalnızca çok az bir kısmı İsrail'e geri döndü.
İsrail'den ayrılanların bir kısmını 20-39 yaş aralığındaki eğitimli gençler,
bir kısmını ise kısa süre önce İsrail'e göç eden göçmenler oluşturuyor.
Öte yandan İsrail Merkezi İstatistik Bürosu verilerine göre, 2009-2021 döneminde her yıl ortalama yaklaşık 36 bin kişi İsrail'den ayrıldı.
İsrail’den ayrılanların sayısında 2022'de büyük bir sıçrayış olurken bir önceki yıla göre yüzde 46 artışla 55 bin kişi, 2023'te ise yüzde 50 artışla 82 bin 700 kişi ülkeden ayrıldı.