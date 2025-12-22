https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/meclis-uyesine-trafikte-saldiri-araci-yumruklayan-supheli-tutuklandi-1102036515.html

Meclis üyesine trafikte saldırı: Aracı yumruklayan şüpheli tutuklandı

Bursa’nın Hamitler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda seyir halindeki Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur, yol verme meselesi nedeniyle tanımadığı bir sürücünün tepkisiyle karşılaştı. İddiaya göre şüpheli sürücü, Bodur’u trafikte sıkıştırdı ve sinkaflı el hareketleri yaptı.Araç aynası kırıldı, yumruklar savrulduSıkıştırma nedeniyle durmak zorunda kalan Bodur’un aracına yaklaşan şüpheli A.G., önce aracın aynasını kırdı, ardından araca yumruk attı. Şüphelinin olay sırasında “Seninle görüşeceğiz, seni öldürürüm” şeklinde tehditlerde bulunduğu ileri sürüldü. Saldırı anları kameraya yansıdı.Şikâyet sonrası şüpheli tespit edildiOlayın ardından polis merkezine başvuran Özlem Bodur, maddi zarar oluşmadığını ancak hakaret ve tehditlere maruz kaldığını belirterek şikâyetçi oldu. Yapılan incelemede saldırıyı gerçekleştiren aracın sahibinin A.G. olduğu belirlendi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildiAdliyeye sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

