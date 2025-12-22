https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/maliye-bakani-simsek-enflasyon-2026da-yuzde-20nin-altina-dusecek-1102046702.html

Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyon 2026’da yüzde 20’nin altına düşecek

Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyon 2026'da yüzde 20'nin altına düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun 2026 yılında yüzde 20’nin altına düşeceğini ve özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşların alım gücünün... 22.12.2025, Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılında ekonomi programının ilk meyvelerinin alınmaya başlanacağını belirterek, "2026 pahalılığın daha az hissedileceği ve enflasyonun yüzde 20'nin altına düşeceği bir yıl olacak. Özellikle dar ve sabit gelirli insanlarımızın güçleneceği bir yıl olacak" diye konuştu.2026'da büyümenin biraz daha hızlanacağını ve ekonomide toparlanma olacağını kaydeden Şimşek, "Deprem bölgesinin inşası ve ihyası tamamlanacak. Bütçede disiplin pekişecek ve finansal istikrar ile ilgili endişelerin, tereddütlerin daha da azalacağı bir yıl olacak" dedi.'Doğu ve Güneydoğu, Türkiye'nin yeni sanayi merkezi olacak'Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Şimşek, konuya ilişkin paylaşımında şunları söyledi:

