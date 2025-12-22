Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyon 2026’da yüzde 20’nin altına düşecek
'Doğu ve Güneydoğu, Türkiye'nin yeni sanayi merkezi olacak'
"Çok değerli bir konu. Ve üç boyutlu. Birinci boyut, kazanımlar endeksli boyut. Ülkenin kaynakları kalkınmaya kanalize edilecek. Başta bölgenin kalkınmasına. 47 yılda iki trilyon dolar, terörle mücadeleye harcandı. İkinci, Terörsüz Türkiye'nin Doğu-Güneydoğu eksenli boyutu: Altyapıya yatırım yapılacak. Üniversite, eğitim, insana yatırım bunlar yapıldı. Türkiye'de en güçlü teşvikler Doğu Güneydoğu'ya verildi. Buna rağmen terör nedeniyle özel sektör, arzulanan ölçüde bu bölgelere gelemedi. Terörsüz Türkiye, Doğu ve Güneydoğu'nun yeni büyüme motoru olacak. En genç nüfus, verimli topraklar, elverişli iklim, güvenlik endişesi olmayınca dünyanın dört köşesinden yatırımcı gelecek. Doğu, Güneydoğu, Türkiye'nin yeni imalat, sanayi merkezi olacak. Türkiye'nin yakın coğrafyası yeterince istikrarsızlık, çatışma ve gözyaşı gördü. Terörsüz Türkiye ile sadece Türkiye değil, ekonomik entegrasyon üzerinden bölge ayağa kalkacak. Komşular coğrafyasında istikrar ve barış yükselecek, pekişecek. Bu coğrafyada refah artışının ön koşulu Terörsüz Türkiye."