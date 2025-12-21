https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-2026da-enflasyonu-yuzde-20nin-altina-indirmeyi-hedefliyoruz-1102033388.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2026 yılında enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi, 2027'de ise tekrar tek haneli rakamlara ulaşmayı hedeflediklerini... 21.12.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.Yılmaz, mali planlamaları yaparken sadece bugünü değil, gelecekteki riskleri de hesaba katarak, çok daha temkinli ve stratejik bir yaklaşım benimsendiğini vurguladı.Türkiye ekonomisinin, dünya genelinde risk ve belirsizliklerin hakim olduğu 2025 yılında, dengeli ve sürdürülebilir bir zeminde istikrar içerisinde büyümeye devam ettiğini anlatan Yılmaz "2026 yılında dış konjonktürün büyüme ve enflasyonla mücadele bakımından nispi olarak daha olumlu olmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıklasında şu ifadeleri kullandı:

