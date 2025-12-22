Türkiye
Mali müşavirler soruşturması: 21 kişi tutuklandı, 16 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı
Mali müşavirler soruşturması: 21 kişi tutuklandı, 16 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı
Mali müşavirler soruşturması kapsamında 21 kişinin tutuklandığı, 16 kişininse adli kontrolle serbest bırakıldığı bildirildi. 22.12.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mali müşavirlere yönelik yürüttüğü sahte fatura soruşturmasında 21 kişi hakkında tutuklama, 16 kişi içinse adli kontrolle serbest kararı verildiği belirtildi.
Mali müşavirler soruşturması: 21 kişi tutuklandı, 16 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

21:07 22.12.2025 (güncellendi: 21:13 22.12.2025)
Ayrıntılar geliyor
Mali müşavirler soruşturması kapsamında 21 kişinin tutuklandığı, 16 kişininse adli kontrolle serbest bırakıldığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mali müşavirlere yönelik yürüttüğü sahte fatura soruşturmasında 21 kişi hakkında tutuklama, 16 kişi içinse adli kontrolle serbest kararı verildiği belirtildi.
