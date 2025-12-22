https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/mali-musavirler-sorusturmasi-21-kisi-tutuklandi-16-kisi-adli-kontrolle-serbest-birakildi-1102067921.html
Mali müşavirler soruşturması: 21 kişi tutuklandı, 16 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı
Mali müşavirler soruşturması kapsamında 21 kişinin tutuklandığı, 16 kişininse adli kontrolle serbest bırakıldığı bildirildi. 22.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-22T21:07+0300
2025-12-22T21:07+0300
2025-12-22T21:13+0300
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mali müşavirlere yönelik yürüttüğü sahte fatura soruşturmasında 21 kişi hakkında tutuklama, 16 kişi içinse adli kontrolle serbest kararı verildiği belirtildi.
21:07 22.12.2025 (güncellendi: 21:13 22.12.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mali müşavirlere yönelik yürüttüğü sahte fatura soruşturmasında 21 kişi hakkında tutuklama, 16 kişi içinse adli kontrolle serbest kararı verildiği belirtildi.