12. Andrey Stenin Uluslararası Genç Basın Fotoğrafçıları Yarışması başladı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın başkenti Moskova’da, 12. Andrey Stenin Uluslararası Genç Basın Fotoğrafçıları Yarışması için başvurular alınmaya başladı. 22.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-22T10:19+0300
Ukrayna'da 2014’te görev başında hayatını kaybeden Rossiya Segodnya haber ajansının savaş muhabiri Andrey Stenin’in adını taşıyan yarışma geleneksel olarak, muhabirin doğum günü 22 Aralık’ta başlatılıyor.Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Stenin Yarışmas’nın 12. kez kapılarını genç fotoğrafçılara açmaya hazırlandığını belirterek, “Bu her zaman sevindirici ve heyecan verici. Özellikle bu yıl, çünkü katılımcılarımıza, kesinlikle onları mutlu edecek bir sürpriz hazırladık” ifadesini kullandı.‘Hayat Enerjisi’ başlıklı yeni ödül dalı duyuran Kiselev, bu dalda, 34 yaş ve üzeri foto muhabirlerinin yarışabileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:Dallar ve katılım koşullarıFotoğraf yarışması, ‘Ana Haberler’, ‘Spor’, ‘Gezegenim’, ‘Portre: Zamanımızın Kahramanı’, ‘Kuşbakışı’ ve ‘Hayat Enerjisi’ olmak üzere altı kategoride düzenleniyor. Başvuru kabulü, 28 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek.Her kategoride birinci olan çalışmaya 125 bin ruble (yaklaşık 66 bin TL), ikinciye 100 bin ruble (53 bin TL) ve üçüncü 75 bin ruble (yaklaşık 40 bin TL) para ödülü verilecek. Yarışmanın en yüksek ödülü olan Gran Prix’in sahibi de 700 bin ruble (yaklaşık 370 bin TL) alacak.12. Andrey Stenin Uluslararası Genç Basın Fotoğrafçıları Yarışması ödül töreni, 2026 Eylül-Kasım döneminde Moskova'da düzenlenecek.Rusya Federasyonu UNESCO Komisyonu’nun himayesinde Rossiya Segodnya (Rusya Bugün) Uluslararası Haber Ajansı tarafından düzenlenen Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’nın amacı, genç fotoğrafçıları desteklemek ve kamuoyunun dikkatini modern foto muhabirliğinin zorluklarına çekmek.
Ukrayna'da 2014’te görev başında hayatını kaybeden Rossiya Segodnya haber ajansının savaş muhabiri Andrey Stenin’in adını taşıyan yarışma geleneksel olarak, muhabirin doğum günü 22 Aralık’ta başlatılıyor.
Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Stenin Yarışmas’nın 12. kez kapılarını genç fotoğrafçılara açmaya hazırlandığını belirterek, “Bu her zaman sevindirici ve heyecan verici. Özellikle bu yıl, çünkü katılımcılarımıza, kesinlikle onları mutlu edecek bir sürpriz hazırladık” ifadesini kullandı.
‘Hayat Enerjisi’ başlıklı yeni ödül dalı duyuran Kiselev, bu dalda, 34 yaş ve üzeri foto muhabirlerinin yarışabileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Misyonumuz değişmedi. Yeni isimler keşfetmek ve genç fotoğrafçılara kariyerlerine başlama fırsatı sunmak. Aynı zamanda, genç fotoğrafçılar için ölçütler belirleyen deneyimli profesyonellerin çalışmalarını görmek de büyüleyici olacak. Deneyimli ve yeni yetişen sanatçıların projelerini görmeyi dört gözle bekliyoruz. Hepsi de çağdaş foto muhabirliğinin çeşitli, canlı ve çelişkili ortamına katkıda bulunuyor. Bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.
Dallar ve katılım koşulları
Fotoğraf yarışması, ‘Ana Haberler’, ‘Spor’, ‘Gezegenim’, ‘Portre: Zamanımızın Kahramanı’, ‘Kuşbakışı’ ve ‘Hayat Enerjisi’ olmak üzere altı kategoride düzenleniyor. Başvuru kabulü, 28 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek.
Her kategoride birinci olan çalışmaya 125 bin ruble (yaklaşık 66 bin TL), ikinciye 100 bin ruble (53 bin TL) ve üçüncü 75 bin ruble (yaklaşık 40 bin TL) para ödülü verilecek. Yarışmanın en yüksek ödülü olan Gran Prix’in sahibi de 700 bin ruble (yaklaşık 370 bin TL) alacak.
12. Andrey Stenin Uluslararası Genç Basın Fotoğrafçıları Yarışması ödül töreni, 2026 Eylül-Kasım döneminde Moskova'da düzenlenecek.
Rusya Federasyonu UNESCO Komisyonu’nun himayesinde Rossiya Segodnya (Rusya Bugün) Uluslararası Haber Ajansı tarafından düzenlenen Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’nın amacı, genç fotoğrafçıları desteklemek ve kamuoyunun dikkatini modern foto muhabirliğinin zorluklarına çekmek.