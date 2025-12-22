https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/kredi-karti-kullanan-herkesi-ilgilendiriyor-son-10-gune-dikkat--1102061608.html
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Son 10 güne dikkat
Kredi kartlarında biriken para ve puanların yeni yıl itibarıyla silinebileceği uyarısında bulunan uzmanlar, kredi kartı kullanan herkesi uyardı. 22.12.2025, Sputnik Türkiye
Kredi kartlarında biriken puan ve paraların 31 Aralık itibarıyla silinebileceği belirten uzmanlar, kart sahiplerine bakiyenizi kontrol edin uyarısında bulundu. Kullanılmayan puanların yıl sonunda otomatik olarak silinmesi, binlerce liralık kayba yol açabiliyor.
Tüketiciler bilgilendirilmiyor
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, bankaların çoğu zaman kısa mesaj veya e-posta yoluyla son kullanım tarihi konusunda yeterli uyarı yapmadığını söyledi. Güllü, Borçlar Kanunu’na göre alacaklara ilişkin hakların 10 yıl boyunca geçerli olduğunun altını çizerek, tüketicilerin bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.