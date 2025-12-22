Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/kredi-karti-kullanan-herkesi-ilgilendiriyor-son-10-gune-dikkat--1102061608.html
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Son 10 güne dikkat
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Son 10 güne dikkat
Sputnik Türkiye
Kredi kartlarında biriken para ve puanların yeni yıl itibarıyla silinebileceği uyarısında bulunan uzmanlar, kredi kartı kullanan herkesi uyardı. 22.12.2025
ekonomi̇
kredi kartı
tükonfed
para puan
Kredi kartlarında biriken puan ve paraların 31 Aralık itibarıyla silinebileceği belirten uzmanlar, kart sahiplerine bakiyenizi kontrol edin uyarısında bulundu. Kullanılmayan puanların yıl sonunda otomatik olarak silinmesi, binlerce liralık kayba yol açabiliyor.Tüketiciler bilgilendirilmiyor Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, bankaların çoğu zaman kısa mesaj veya e-posta yoluyla son kullanım tarihi konusunda yeterli uyarı yapmadığını söyledi. Güllü, Borçlar Kanunu’na göre alacaklara ilişkin hakların 10 yıl boyunca geçerli olduğunun altını çizerek, tüketicilerin bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.
SON HABERLER
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Son 10 güne dikkat

16:42 22.12.2025
Abone ol
Kredi kartlarında biriken para ve puanların yeni yıl itibarıyla silinebileceği uyarısında bulunan uzmanlar, kredi kartı kullanan herkesi uyardı.
Kredi kartlarında biriken puan ve paraların 31 Aralık itibarıyla silinebileceği belirten uzmanlar, kart sahiplerine bakiyenizi kontrol edin uyarısında bulundu. Kullanılmayan puanların yıl sonunda otomatik olarak silinmesi, binlerce liralık kayba yol açabiliyor.

Tüketiciler bilgilendirilmiyor

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, bankaların çoğu zaman kısa mesaj veya e-posta yoluyla son kullanım tarihi konusunda yeterli uyarı yapmadığını söyledi. Güllü, Borçlar Kanunu’na göre alacaklara ilişkin hakların 10 yıl boyunca geçerli olduğunun altını çizerek, tüketicilerin bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.
EKONOMİ
