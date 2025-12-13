https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/merkez-bankasindan-kredi-karti-faizlerine-indirim-yeni-oranlar-belli-oldu-1101766150.html

Merkez Bankası’ndan kredi kartı faizlerine indirim: Yeni oranlar belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir düzenlemeye gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle kredi kartı azami... 13.12.2025

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarında indirime gitti. “Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Alt limit 30 bin liraya yükseltildiYeni düzenlemeye göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerine uygulanacak aylık azami faiz oranlarında, dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için geçerli üst sınır 30 bin liraya çıkarıldı. Bu kartlarda azami faiz oranının hesaplanmasında esas alınan aktif faiz oranına eklenecek baz puan 39’dan 14’e indirildi.Orta borç grubunda da faiz indirimiDönem borcu 25 bin lira ile 150 bin lira arasında olan kredi kartlarında limit, 30 bin lira ile 180 bin lira aralığına yükseltildi. Bu grupta kullanılan baz puan 89’dan 64’e düşürüldü.Yüksek borçlu kartlara yeni üst sınırDönem borcu 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartları için uygulanan üst sınır 180 bin liraya çıkarıldı. Bu kartlar için azami faiz oranının hesaplanmasında kullanılan baz puan 139’dan 114’e çekildi.Nakit avans faizinde de düşüşDüzenleme kapsamında nakit avans ve kredili mevduat hesap faizi de indirildi. Buna göre oran yüzde 4,50’den yüzde 4,25’e düşürüldü.Yeni kredi kartı faiz oranlarıYeni uygulamayla birlikte kredi kartı azami akdi faiz oranları şöyle olacak:Uygulama tarihi belli olduBelirlenen tüm bu yeni faiz oranları 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

