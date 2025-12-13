https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/merkez-bankasindan-kredi-karti-faizlerine-indirim-yeni-oranlar-belli-oldu-1101766150.html
Merkez Bankası’ndan kredi kartı faizlerine indirim: Yeni oranlar belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarında indirime gitti. “Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Alt limit 30 bin liraya yükseltildiYeni düzenlemeye göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerine uygulanacak aylık azami faiz oranlarında, dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için geçerli üst sınır 30 bin liraya çıkarıldı. Bu kartlarda azami faiz oranının hesaplanmasında esas alınan aktif faiz oranına eklenecek baz puan 39’dan 14’e indirildi.Orta borç grubunda da faiz indirimiDönem borcu 25 bin lira ile 150 bin lira arasında olan kredi kartlarında limit, 30 bin lira ile 180 bin lira aralığına yükseltildi. Bu grupta kullanılan baz puan 89’dan 64’e düşürüldü.Yüksek borçlu kartlara yeni üst sınırDönem borcu 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartları için uygulanan üst sınır 180 bin liraya çıkarıldı. Bu kartlar için azami faiz oranının hesaplanmasında kullanılan baz puan 139’dan 114’e çekildi.Nakit avans faizinde de düşüşDüzenleme kapsamında nakit avans ve kredili mevduat hesap faizi de indirildi. Buna göre oran yüzde 4,50’den yüzde 4,25’e düşürüldü.Yeni kredi kartı faiz oranlarıYeni uygulamayla birlikte kredi kartı azami akdi faiz oranları şöyle olacak:Uygulama tarihi belli olduBelirlenen tüm bu yeni faiz oranları 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarında indirime gitti. “Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Alt limit 30 bin liraya yükseltildi
Yeni düzenlemeye göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerine uygulanacak aylık azami faiz oranlarında, dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için geçerli üst sınır 30 bin liraya çıkarıldı. Bu kartlarda azami faiz oranının hesaplanmasında esas alınan aktif faiz oranına eklenecek baz puan 39’dan 14’e indirildi.
Orta borç grubunda da faiz indirimi
Dönem borcu 25 bin lira ile 150 bin lira arasında olan kredi kartlarında limit, 30 bin lira ile 180 bin lira aralığına yükseltildi. Bu grupta kullanılan baz puan 89’dan 64’e düşürüldü.
Yüksek borçlu kartlara yeni üst sınır
Dönem borcu 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartları için uygulanan üst sınır 180 bin liraya çıkarıldı. Bu kartlar için azami faiz oranının hesaplanmasında kullanılan baz puan 139’dan 114’e çekildi.
Nakit avans faizinde de düşüş
Düzenleme kapsamında nakit avans ve kredili mevduat hesap faizi de indirildi. Buna göre oran yüzde 4,50’den yüzde 4,25’e düşürüldü.
Yeni kredi kartı faiz oranları
Yeni uygulamayla birlikte kredi kartı azami akdi faiz oranları şöyle olacak:
Dönem borcu 30 bin liranın altında
olanlar için yüzde 3,25
30 bin lira ile 180 bin lira
aralığında olanlar için yüzde 3,75
180 bin lira
olan kredi kartları için yüzde 4,25
Uygulama tarihi belli oldu
Belirlenen tüm bu yeni faiz oranları 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.