Kooperatiflere 12 ay ödemesiz 4.5 milyar lira kredi imkanı: Kimler yararlanacak? Ödeme şartları neler?
Kooperatiflere 12 ay ödemesiz 4.5 milyar lira kredi imkanı: Kimler yararlanacak? Ödeme şartları neler?
Ticaret Bakanlığı bugünkü açıklamasında kooperatiflere yönelik 12 aya kadar ödemesiz ve 24 aya varan vade imkânı ile 4.5 milyar liralık finansman desteğini... 22.12.2025, Sputnik Türkiye
Kooperatiflerin finansmana ulaşımını güçlendirmek ve üretim kapasitelerini artırmak amacıyla, Ticaret Bakanlığı gözeteminde Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği, imzaladığı protokol ile 4.5 milyar lira kredi imkanını duyurdu. Bakanlık kooperatif kredisinin şartlarını ve ödeme koşullarını detaylı açıklayarak ilk etapta yararlanacak kurumları açıkladı. Kooperatif kredisinden kimler yararlanacak?Destek sistemi ilk aşamada;Kooperatif kredisi geri ödemesi nasıl olacak?Program kapsamında; avantajlı finansman maliyeti oranları, yüzde 80’e kadar kefalet desteği, 12 aya kadar ödemesiz dönem ve 24 aya varan vade imkânı sağlanacak.Kooperatif türlerine göre kredi üst limitleri;
Kooperatiflerin finansmana ulaşımını güçlendirmek ve üretim kapasitelerini artırmak amacıyla, Ticaret Bakanlığı gözeteminde Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği, imzaladığı protokol ile 4.5 milyar lira kredi imkanını duyurdu.
Bakanlık kooperatif kredisinin şartlarını ve ödeme koşullarını detaylı açıklayarak ilk etapta yararlanacak kurumları açıkladı.
Kooperatif kredisinden kimler yararlanacak?
Destek sistemi ilk aşamada;
Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri,
Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birlikleri,
Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri,
Küçük Sanat Kooperatifleri için finansman imkânı sunmaktadır.
Kooperatif kredisi geri ödemesi nasıl olacak?
Program kapsamında; avantajlı finansman maliyeti oranları, yüzde 80’e kadar kefalet desteği, 12 aya kadar ödemesiz dönem ve 24 aya varan vade imkânı sağlanacak.
Kooperatif türlerine göre kredi üst limitleri;
Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri için 800 milyon TL,
Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birlikleri için25 milyon TL,
Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri ile Küçük Sanat Kooperatifleri için 1 milyon TL
olarak belirlenmiştir.