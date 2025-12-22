https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/kooperatiflere-12-ay-odemesiz-45-milyar-lira-kredi-imkani-kimler-yararlanacak-odeme-sartlari-neler-1102041146.html

Kooperatiflere 12 ay ödemesiz 4.5 milyar lira kredi imkanı: Kimler yararlanacak? Ödeme şartları neler?

Ticaret Bakanlığı bugünkü açıklamasında kooperatiflere yönelik 12 aya kadar ödemesiz ve 24 aya varan vade imkânı ile 4.5 milyar liralık finansman desteğini... 22.12.2025

ekonomi̇

ticaret bakanlığı

kooperatif kredisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091957362_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_6708829c5556c3d78ad72cf87860be11.jpg

Kooperatiflerin finansmana ulaşımını güçlendirmek ve üretim kapasitelerini artırmak amacıyla, Ticaret Bakanlığı gözeteminde Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği, imzaladığı protokol ile 4.5 milyar lira kredi imkanını duyurdu. Bakanlık kooperatif kredisinin şartlarını ve ödeme koşullarını detaylı açıklayarak ilk etapta yararlanacak kurumları açıkladı. Kooperatif kredisinden kimler yararlanacak?Destek sistemi ilk aşamada;Kooperatif kredisi geri ödemesi nasıl olacak?Program kapsamında; avantajlı finansman maliyeti oranları, yüzde 80’e kadar kefalet desteği, 12 aya kadar ödemesiz dönem ve 24 aya varan vade imkânı sağlanacak.Kooperatif türlerine göre kredi üst limitleri;

