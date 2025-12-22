Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/kooperatiflere-12-ay-odemesiz-45-milyar-lira-kredi-imkani-kimler-yararlanacak-odeme-sartlari-neler-1102041146.html
Kooperatiflere 12 ay ödemesiz 4.5 milyar lira kredi imkanı: Kimler yararlanacak? Ödeme şartları neler?
Kooperatiflere 12 ay ödemesiz 4.5 milyar lira kredi imkanı: Kimler yararlanacak? Ödeme şartları neler?
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı bugünkü açıklamasında kooperatiflere yönelik 12 aya kadar ödemesiz ve 24 aya varan vade imkânı ile 4.5 milyar liralık finansman desteğini... 22.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-22T09:12+0300
2025-12-22T09:12+0300
ekonomi̇
ticaret bakanlığı
kooperatif kredisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091957362_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_6708829c5556c3d78ad72cf87860be11.jpg
Kooperatiflerin finansmana ulaşımını güçlendirmek ve üretim kapasitelerini artırmak amacıyla, Ticaret Bakanlığı gözeteminde Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği, imzaladığı protokol ile 4.5 milyar lira kredi imkanını duyurdu. Bakanlık kooperatif kredisinin şartlarını ve ödeme koşullarını detaylı açıklayarak ilk etapta yararlanacak kurumları açıkladı. Kooperatif kredisinden kimler yararlanacak?Destek sistemi ilk aşamada;Kooperatif kredisi geri ödemesi nasıl olacak?Program kapsamında; avantajlı finansman maliyeti oranları, yüzde 80’e kadar kefalet desteği, 12 aya kadar ödemesiz dönem ve 24 aya varan vade imkânı sağlanacak.Kooperatif türlerine göre kredi üst limitleri;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/bakanlik-duyurdu-efsane-kasim-kara-cuma-gibi-indirimler-mercek-altinda-1102025438.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091957362_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_52981dcfd574bf59149268f9f70227a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ticaret bakanlığı, kooperatif kredisi
ticaret bakanlığı, kooperatif kredisi

Kooperatiflere 12 ay ödemesiz 4.5 milyar lira kredi imkanı: Kimler yararlanacak? Ödeme şartları neler?

09:12 22.12.2025
© İHA2025 asgari ücrete ne kadar zam olacak?
2025 asgari ücrete ne kadar zam olacak? - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2025
© İHA
Abone ol
Ticaret Bakanlığı bugünkü açıklamasında kooperatiflere yönelik 12 aya kadar ödemesiz ve 24 aya varan vade imkânı ile 4.5 milyar liralık finansman desteğini duyurdu.
Kooperatiflerin finansmana ulaşımını güçlendirmek ve üretim kapasitelerini artırmak amacıyla, Ticaret Bakanlığı gözeteminde Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği, imzaladığı protokol ile 4.5 milyar lira kredi imkanını duyurdu.
Bakanlık kooperatif kredisinin şartlarını ve ödeme koşullarını detaylı açıklayarak ilk etapta yararlanacak kurumları açıkladı.

Kooperatif kredisinden kimler yararlanacak?

Destek sistemi ilk aşamada;
Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri,
Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birlikleri,
Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri,
Küçük Sanat Kooperatifleri için finansman imkânı sunmaktadır.

Kooperatif kredisi geri ödemesi nasıl olacak?

Program kapsamında; avantajlı finansman maliyeti oranları, yüzde 80’e kadar kefalet desteği, 12 aya kadar ödemesiz dönem ve 24 aya varan vade imkânı sağlanacak.
Kooperatif türlerine göre kredi üst limitleri;
Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri için 800 milyon TL,
Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birlikleri için
25 milyon TL,
Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri ile Küçük Sanat Kooperatifleri için 1 milyon TL olarak belirlenmiştir.
indirim - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2025
EKONOMİ
Bakanlık duyurdu: 'Efsane Kasım, Kara Cuma' gibi indirimler mercek altında
Dün, 14:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала