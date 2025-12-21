Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/bakanlik-duyurdu-efsane-kasim-kara-cuma-gibi-indirimler-mercek-altinda-1102025438.html
Bakanlık duyurdu: 'Efsane Kasım, Kara Cuma' gibi indirimler mercek altında
Bakanlık duyurdu: 'Efsane Kasım, Kara Cuma' gibi indirimler mercek altında
Sputnik Türkiye
'Efsane Kasım', 'Kara Cuma' gibi Kasım indirim dönemine yönelik şikayetlerin ele alındığı Reklam Kurulu toplantısında 12 milyon 905 bin 818 TL idari para... 21.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-21T14:17+0300
2025-12-21T14:17+0300
ekonomi̇
reklam kurulu
ticaret bakanlığı
kara cuma
efsane kasım indirimleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100958041_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_745c907dad7c482d79e5d042feeaa98c.png
Tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği ve kamuoyunda “Efsane Kasım”, “Şahane Cuma” ve 'Black Friday' gibi adlarla anılan indirim dönemleri öncesinde; mağduriyet yaşamaması ve satıcı ile sağlayıcıların mevzuata uygun şekilde hareket etmesinin sağlanması amacıyla indirim dönemine yönelik şikayetlerin ele alındığı Reklam Kurulu toplantısında 12 milyon 905 bin 818 TL idari para cezası uygulandı.İndirim dönemlerine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı'na ulaşan tüketici şikâyetleri değerlendirildi ve bu çerçevede gerçekleştirilen 364 sayılı Reklam Kurulu toplantısında;• Toplam 108 dosya görüşülerek karara bağlandı,• Bu dosyalardan 93’ü mevzuata aykırı bulundu,• Mevzuata aykırı bulunan dosyalar hakkında toplam 12.905.818 TL idari para cezası uygulandı.Ayrıca, tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla;• 57 dosya için durdurma,• 16 dosya için erişim engeli kararı alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/istanbuldaki-alisveris-merkezlerinde-kasim-indirimi-yogunlugu-1090983679.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100958041_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_fc01980d76d3534947c4d3b16f103295.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
reklam kurulu, ticaret bakanlığı, kara cuma, efsane kasım indirimleri
reklam kurulu, ticaret bakanlığı, kara cuma, efsane kasım indirimleri

Bakanlık duyurdu: 'Efsane Kasım, Kara Cuma' gibi indirimler mercek altında

14:17 21.12.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturindirim
indirim - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
'Efsane Kasım', 'Kara Cuma' gibi Kasım indirim dönemine yönelik şikayetlerin ele alındığı Reklam Kurulu toplantısında 12 milyon 905 bin 818 TL idari para cezası kararı çıktı.
Tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği ve kamuoyunda “Efsane Kasım”, “Şahane Cuma” ve 'Black Friday' gibi adlarla anılan indirim dönemleri öncesinde; mağduriyet yaşamaması ve satıcı ile sağlayıcıların mevzuata uygun şekilde hareket etmesinin sağlanması amacıyla indirim dönemine yönelik şikayetlerin ele alındığı Reklam Kurulu toplantısında 12 milyon 905 bin 818 TL idari para cezası uygulandı.
İndirim dönemlerine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı'na ulaşan tüketici şikâyetleri değerlendirildi ve bu çerçevede gerçekleştirilen 364 sayılı Reklam Kurulu toplantısında;
• Toplam 108 dosya görüşülerek karara bağlandı,
• Bu dosyalardan 93’ü mevzuata aykırı bulundu,
• Mevzuata aykırı bulunan dosyalar hakkında toplam 12.905.818 TL idari para cezası uygulandı.
Ayrıca, tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla;
• 57 dosya için durdurma,
• 16 dosya için erişim engeli kararı alındı.
Kasım indirimleri yoğunluğu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
TÜRKİYE
İstanbul'daki alışveriş merkezlerinde kasım indirimi yoğunluğu
29 Kasım 2024, 16:50

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала