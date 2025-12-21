https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/bakanlik-duyurdu-efsane-kasim-kara-cuma-gibi-indirimler-mercek-altinda-1102025438.html
Bakanlık duyurdu: 'Efsane Kasım, Kara Cuma' gibi indirimler mercek altında
Bakanlık duyurdu: 'Efsane Kasım, Kara Cuma' gibi indirimler mercek altında
'Efsane Kasım', 'Kara Cuma' gibi Kasım indirim dönemine yönelik şikayetlerin ele alındığı Reklam Kurulu toplantısında 12 milyon 905 bin 818 TL idari para cezası kararı çıktı.
Tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği ve kamuoyunda “Efsane Kasım”, “Şahane Cuma” ve 'Black Friday' gibi adlarla anılan indirim dönemleri öncesinde; mağduriyet yaşamaması ve satıcı ile sağlayıcıların mevzuata uygun şekilde hareket etmesinin sağlanması amacıyla indirim dönemine yönelik şikayetlerin ele alındığı Reklam Kurulu toplantısında 12 milyon 905 bin 818 TL idari para cezası uygulandı.
İndirim dönemlerine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı'na ulaşan tüketici şikâyetleri değerlendirildi ve bu çerçevede gerçekleştirilen 364 sayılı Reklam Kurulu toplantısında;
• Toplam 108 dosya görüşülerek karara bağlandı,
• Bu dosyalardan 93’ü mevzuata aykırı bulundu,
• Mevzuata aykırı bulunan dosyalar hakkında toplam 12.905.818 TL idari para cezası uygulandı.
Ayrıca, tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla;
• 57 dosya için durdurma,
• 16 dosya için erişim engeli kararı alındı.