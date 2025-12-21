https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/bakanlik-duyurdu-efsane-kasim-kara-cuma-gibi-indirimler-mercek-altinda-1102025438.html

Bakanlık duyurdu: 'Efsane Kasım, Kara Cuma' gibi indirimler mercek altında

Bakanlık duyurdu: 'Efsane Kasım, Kara Cuma' gibi indirimler mercek altında

Sputnik Türkiye

'Efsane Kasım', 'Kara Cuma' gibi Kasım indirim dönemine yönelik şikayetlerin ele alındığı Reklam Kurulu toplantısında 12 milyon 905 bin 818 TL idari para... 21.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-21T14:17+0300

2025-12-21T14:17+0300

2025-12-21T14:17+0300

ekonomi̇

reklam kurulu

ticaret bakanlığı

kara cuma

efsane kasım indirimleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100958041_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_745c907dad7c482d79e5d042feeaa98c.png

Tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği ve kamuoyunda “Efsane Kasım”, “Şahane Cuma” ve 'Black Friday' gibi adlarla anılan indirim dönemleri öncesinde; mağduriyet yaşamaması ve satıcı ile sağlayıcıların mevzuata uygun şekilde hareket etmesinin sağlanması amacıyla indirim dönemine yönelik şikayetlerin ele alındığı Reklam Kurulu toplantısında 12 milyon 905 bin 818 TL idari para cezası uygulandı.İndirim dönemlerine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı'na ulaşan tüketici şikâyetleri değerlendirildi ve bu çerçevede gerçekleştirilen 364 sayılı Reklam Kurulu toplantısında;• Toplam 108 dosya görüşülerek karara bağlandı,• Bu dosyalardan 93’ü mevzuata aykırı bulundu,• Mevzuata aykırı bulunan dosyalar hakkında toplam 12.905.818 TL idari para cezası uygulandı.Ayrıca, tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla;• 57 dosya için durdurma,• 16 dosya için erişim engeli kararı alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/istanbuldaki-alisveris-merkezlerinde-kasim-indirimi-yogunlugu-1090983679.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

reklam kurulu, ticaret bakanlığı, kara cuma, efsane kasım indirimleri