ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nden, İran'a 'mesaj', Avrupa'ya 'anlamıyorlarsa düşündüğümden aptallar' çıkışı

Huckabee, İran yönetiminin ABD ordusunun haziran ayında Fordo Nükleer Tesisi'ne düzenlediği saldırıya dair "gerekli mesajı tam olarak almadığını" söyledi ve “Avrupa bunu anlamıyorsa düşündüğümden bile aptallar demektir” dedi.

2025-12-22T17:59+0300

Mike Huckabee, İsrail Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'ne verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.ABD ordusunun, 22 Haziran'da Fordo Nükleer Tesisi'ne düzenlediği saldırıyı hatırlatan Huckabee, şunları söyledi:‘Avrupalılar aptal demektir’Huckabee, İran yönetiminin programının İsrail ve ABD'nin yanı sıra Avrupa için de tehdit olduğunu ileri sürerek "Avrupalılar bunun tüm Avrupa için de gerçek bir tehdit oluşturduğunu anlamıyorlarsa, o zaman düşündüğümden bile daha aptallar demektir" ifadelerini kullandı.Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşması için yürütülen ve çıkmaza giren müzakerelere dair Huckabee, şunları kaydetti:ABD Büyükelçisi, Tel Aviv yönetiminin Suriye'yi işgal etme gibi bir arzusu olmadığını, İsrail ordusunun tampon bölgeyi "yeni bir 7 Ekim yaşanmaması için ele geçirdiği" iddiasında bulundu.İsrail'e destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine hava saldırıları düzenlemişti.

