https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/hindistan-ile-yeni-zelandadan-serbest-ticaret-anlasmasi-ticaretin-ikiye-katlanmasi-bekleniyor-1102049410.html

Hindistan ile Yeni Zelanda'dan serbest ticaret anlaşması: Ticaretin ikiye katlanması bekleniyor

Hindistan ile Yeni Zelanda'dan serbest ticaret anlaşması: Ticaretin ikiye katlanması bekleniyor

Sputnik Türkiye

Hindistan ve Yeni Zelanda, Serbest Ticaret Anlaşması için uzlaşmaya vardı. İki ülkenin liderleri, anlaşmanın rekor sürede tamamlandığını ve önümüzdeki beş... 22.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-22T14:07+0300

2025-12-22T14:07+0300

2025-12-22T14:07+0300

dünya

hindistan başbakanı narendra modi

yeni zelanda

hindistan

serbest ticaret anlaşması

ekonomi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102049127_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_277c88a3b3cb002bd185ada170524b62.jpg

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon'un telefon görüşmesinin ardından, iki ülke arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması yapıldığı duyuruldu. Başbakan Modi, "Arkadaşım Başbakan Christopher Luxon ile Hindistan-Yeni Zelanda Serbest Ticaret Anlaşması'nın tamamlanmasının ardından kısa bir süre önce çok iyi bir görüşme yaptık" dedi.Liderler, Hindistan-Yeni Zelanda Serbest Ticaret Anlaşması'nı tarihi, iddialı ve karşılıklı yarar sağlayan bir adım olarak nitelendirdi. Anlaşmanın, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım, inovasyon ve paylaşılan fırsatlar için bir katalizör görevi göreceğini belirttiler. Müzakereler, Başbakan Luxon'un Hindistan ziyareti sırasında başlatılmış ve rekor sayılan dokuz ay içinde başarıyla sonuçlandırılmıştı.'Ticaretin ikiye katlanması bekleniyor'Başbakan Luxon, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Ticaretin artması, daha fazla Yeni Zelandalı işi, daha yüksek ücretler ve çalışkan Yeni Zelandalılar için daha fazla fırsat anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. Luxon, "Hindistan dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri ve bu anlaşma, Yeni Zelandalı işletmelere 1.4 milyar Hintli tüketiciye erişim sağlıyor" dedi. İki lider, ikili ticaretin önümüzdeki beş yıl içinde ikiye katlanabileceği konusunda iyimser olduklarını bildirdi.Savunma ve eğitimde iş birliği vurgusuLiderler, aynı zamanda savunma, spor, eğitim ve halklar arası bağlar da dahil olmak üzere, ikili işbirliğinin diğer alanlarındaki ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Anlaşmanın, her iki ülkede de yenilikçiler, girişimciler, çiftçiler, KOBİ'ler, öğrenciler ve gençler için çoklu sektörlerde yeni fırsatların önünü açması bekleniyor. Serbest Ticaret Anlaşması'nın ekonomik katılımı önemli ölçüde derinleştirmesi, pazar erişimini iyileştirmesi, yatırım akışlarını artırması ve stratejik işbirliğini güçlendirmesi öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/cinden-abdye-uluslararasi-korsanlik-suclamasi-1102047771.html

yeni zelanda

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hindistan başbakanı narendra modi, yeni zelanda, hindistan, serbest ticaret anlaşması, ekonomi