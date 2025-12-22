https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/hindistan-ile-yeni-zelandadan-serbest-ticaret-anlasmasi-ticaretin-ikiye-katlanmasi-bekleniyor-1102049410.html
Hindistan ile Yeni Zelanda'dan serbest ticaret anlaşması: Ticaretin ikiye katlanması bekleniyor
Hindistan ile Yeni Zelanda'dan serbest ticaret anlaşması: Ticaretin ikiye katlanması bekleniyor
Sputnik Türkiye
Hindistan ve Yeni Zelanda, Serbest Ticaret Anlaşması için uzlaşmaya vardı. İki ülkenin liderleri, anlaşmanın rekor sürede tamamlandığını ve önümüzdeki beş... 22.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-22T14:07+0300
2025-12-22T14:07+0300
2025-12-22T14:07+0300
dünya
hindistan başbakanı narendra modi
yeni zelanda
hindistan
serbest ticaret anlaşması
ekonomi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102049127_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_277c88a3b3cb002bd185ada170524b62.jpg
Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon'un telefon görüşmesinin ardından, iki ülke arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması yapıldığı duyuruldu. Başbakan Modi, "Arkadaşım Başbakan Christopher Luxon ile Hindistan-Yeni Zelanda Serbest Ticaret Anlaşması'nın tamamlanmasının ardından kısa bir süre önce çok iyi bir görüşme yaptık" dedi.Liderler, Hindistan-Yeni Zelanda Serbest Ticaret Anlaşması'nı tarihi, iddialı ve karşılıklı yarar sağlayan bir adım olarak nitelendirdi. Anlaşmanın, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım, inovasyon ve paylaşılan fırsatlar için bir katalizör görevi göreceğini belirttiler. Müzakereler, Başbakan Luxon'un Hindistan ziyareti sırasında başlatılmış ve rekor sayılan dokuz ay içinde başarıyla sonuçlandırılmıştı.'Ticaretin ikiye katlanması bekleniyor'Başbakan Luxon, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Ticaretin artması, daha fazla Yeni Zelandalı işi, daha yüksek ücretler ve çalışkan Yeni Zelandalılar için daha fazla fırsat anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. Luxon, "Hindistan dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri ve bu anlaşma, Yeni Zelandalı işletmelere 1.4 milyar Hintli tüketiciye erişim sağlıyor" dedi. İki lider, ikili ticaretin önümüzdeki beş yıl içinde ikiye katlanabileceği konusunda iyimser olduklarını bildirdi.Savunma ve eğitimde iş birliği vurgusuLiderler, aynı zamanda savunma, spor, eğitim ve halklar arası bağlar da dahil olmak üzere, ikili işbirliğinin diğer alanlarındaki ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Anlaşmanın, her iki ülkede de yenilikçiler, girişimciler, çiftçiler, KOBİ'ler, öğrenciler ve gençler için çoklu sektörlerde yeni fırsatların önünü açması bekleniyor. Serbest Ticaret Anlaşması'nın ekonomik katılımı önemli ölçüde derinleştirmesi, pazar erişimini iyileştirmesi, yatırım akışlarını artırması ve stratejik işbirliğini güçlendirmesi öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/cinden-abdye-uluslararasi-korsanlik-suclamasi-1102047771.html
yeni zelanda
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102049127_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_7f771c94d41309e09b7aaa45ffd9dfaf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hindistan başbakanı narendra modi, yeni zelanda, hindistan, serbest ticaret anlaşması, ekonomi
hindistan başbakanı narendra modi, yeni zelanda, hindistan, serbest ticaret anlaşması, ekonomi
Hindistan ile Yeni Zelanda'dan serbest ticaret anlaşması: Ticaretin ikiye katlanması bekleniyor
Hindistan ve Yeni Zelanda, Serbest Ticaret Anlaşması için uzlaşmaya vardı. İki ülkenin liderleri, anlaşmanın rekor sürede tamamlandığını ve önümüzdeki beş yılda ikili ticaretin ikiye katlanacağını açıkladı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon'un telefon görüşmesinin ardından, iki ülke arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması yapıldığı duyuruldu. Başbakan Modi, "Arkadaşım Başbakan Christopher Luxon ile Hindistan-Yeni Zelanda Serbest Ticaret Anlaşması'nın tamamlanmasının ardından kısa bir süre önce çok iyi bir görüşme yaptık" dedi.
Liderler, Hindistan-Yeni Zelanda Serbest Ticaret Anlaşması'nı tarihi, iddialı ve karşılıklı yarar sağlayan bir adım olarak nitelendirdi. Anlaşmanın, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım, inovasyon ve paylaşılan fırsatlar için bir katalizör görevi göreceğini belirttiler. Müzakereler, Başbakan Luxon'un Hindistan ziyareti sırasında başlatılmış ve rekor sayılan dokuz ay içinde başarıyla sonuçlandırılmıştı.
'Ticaretin ikiye katlanması bekleniyor'
Başbakan Luxon, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Ticaretin artması, daha fazla Yeni Zelandalı işi, daha yüksek ücretler ve çalışkan Yeni Zelandalılar için daha fazla fırsat anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.
Luxon, "Hindistan dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri ve bu anlaşma, Yeni Zelandalı işletmelere 1.4 milyar Hintli tüketiciye erişim sağlıyor" dedi. İki lider, ikili ticaretin önümüzdeki beş yıl içinde ikiye katlanabileceği konusunda iyimser olduklarını bildirdi.
Savunma ve eğitimde iş birliği vurgusu
Liderler, aynı zamanda savunma, spor, eğitim ve halklar arası bağlar da dahil olmak üzere, ikili işbirliğinin diğer alanlarındaki ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
Anlaşmanın, her iki ülkede de yenilikçiler, girişimciler, çiftçiler, KOBİ'ler, öğrenciler ve gençler için çoklu sektörlerde yeni fırsatların önünü açması bekleniyor.
Serbest Ticaret Anlaşması'nın ekonomik katılımı önemli ölçüde derinleştirmesi, pazar erişimini iyileştirmesi, yatırım akışlarını artırması ve stratejik işbirliğini güçlendirmesi öngörülüyor.