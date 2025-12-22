https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/cinden-abdye-uluslararasi-korsanlik-suclamasi-1102047771.html

Çin'den ABD'ye 'uluslararası korsanlık' suçlaması

22.12.2025

Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Karayipler'deki gemi ele geçirme eylemlerine sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, pazartesi günü Pekin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD'nin diğer ülkelerin gemilerini keyfi olarak ele geçirme uygulaması uluslararası hukuku ağır şekilde ihlal ediyor" dedi. Lin Jian, "Çin, uluslararası hukukta dayanağı olmayan veya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yetkilendirmesi olmayan tek taraflı, yasadışı yaptırımlara karşıdır" ifadelerini kullandı.ABD, Üçüncü tankerin peşindePekin'den gelen bu açıklama, ABD güçlerinin Karayipler'de başka bir Venezüella petrol tankerinin peşine düştüğü bir döneme denk geldi. Aktarılan bilgilere göre, ABD Sahil Güvenliği'nin operasyonunun hedefinde, Panama bayraklı ve ABD tarafından yaptırım uygulanan Bella 1 tankeri bulunuyor. Gemi, Venezuela'ya petrol yüklemek üzere yola çıkmıştı. Venezuela'dan 'uluslararası korsanlık' suçlamasıABD Başkanı Donald Trump, yaptırım uygulanan petrol tankerlerinin Venezüella'ya giriş veya çıkışını engelleyecek 'tam ve eksiksiz bir abluka' ilan etti. Venezüella ise ABD'nin eylemlerini 'uluslararası korsanlık' olarak kınadı. Washington, bu önlemlerin amacının yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele olduğunu iddia ederken, Caracas ABD'yi, Başkan Nicolas Maduro'yu iktidardan uzaklaştırmak ve Venezüella'nın petrol kaynakları üzerinde kontrol sağlamak için uyuşturucu karşıtı çabaları bahane etmekle suçluyor.

