Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-0 yendi: Icardi kulüp tarihinin Süper Lig'de en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu

Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-0 yendi: Icardi kulüp tarihinin Süper Lig'de en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettikleri Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek devre arasına lider girdi. 22.12.2025

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. 47. dakikada Sallai'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarında bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.54. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Icardi'nin vuruşunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı önledi.82. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Kasımpaşa savunmasındaki Szalai'ye yaptığı baskı sonrası ceza sahası sağ çaprazında topu kapan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı Sara'ya aktardı. Brezilyalı oyuncu, Espinoza'dan sıyrıldıktan sonra ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 2-0.86. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta çıktı.88. dakikada sarı-kırmızılı ekip, skoru 3-0'a taşıdı. Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Icardi, ceza sahasına sol çaprazdan girdikten sonra penaltı noktası civarından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-0.90+3. dakikada Icardi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı önledi.Galatasaray, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.'Bu sakatlık sonrası dönmek kolay bir şey değil'Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi Süper Lig'de 60. kez ağlara topu göndererek Gheorghe Hagi'yi geçti ve kulüp tarihinde ligde en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu.Kulüp tarihine geçen Mauro Icardi'nin performansını değerlendiren sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk "Bir santraforun en büyük isteği gol atmaktır. Onun gol atması herkese moral oldu. Oynadıkça performansı daha da artacak. Uzun bir sakatlıktan çıktı. Bu sakatlık sonrası dönmek kolay bir şey değil. Çok yarışmacı bir takımdayız. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de çok zor maçlar oynadık. Icardi'nin bugün gol atması çok sevindirici. Bir de rekor kırdı. Galatasaray'da en çok gol atan yabancı oyuncu oldu. O yüzden kendisini tebrik ediyorum. Tatili hak ettiler" şeklinde görüş belirtti.

