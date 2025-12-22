https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/galata-koprusunde-1-ocakta-gazze-yuruyusu-duzenlenecek-1102068011.html
Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta Gazze yürüyüşü düzenlenecek
Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta Gazze yürüyüşü düzenlenecek
Milli İrade Platformu'yla Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin yöneticileri, Filistin’de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla 1 Ocak’ta... 22.12.2025, Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin yöneticileri ve bazı sivil toplum kuruluşları TÜGVA Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi.TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, Gazze’de yaşananların bir soykırım olduğunu belirterek, ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü söyledi. Beşinci, 1 Ocak saat 08.30’da yapılacak eylemle dünyanın vicdanına sesleneceklerini vurguladı.İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da meselenin siyaset üstü olduğunu belirterek, uluslararası toplumun gerçek bir ateşkes ve iki devletli çözüm için harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.Toplantıda söz alan kulüp başkanları ve yöneticiler, Filistin halkının yanında olduklarını belirterek taraftarları eyleme katılmaya çağırdı. Memur-Sen, KADEM, ÖNDER ve MÜSİAD temsilcileri de destek mesajları verdi.Eylem kapsamında katılımcıların sabah namazının ardından Sultanahmet Camisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü'ndeki Yeni Cami, Süleymaniye Camisi, Fatih ve Taksim Camisi'nden Galata Köprüsü'ne yürümesi planlanıyor.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102067747_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_572f6c26bcb0b7e29bffb868b5db652b.jpg
Milli İrade Platformu'yla Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin yöneticileri, Filistin’de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla 1 Ocak’ta Galata Köprüsü’nde düzenlenecek eyleme halkı davet etti.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin yöneticileri ve bazı sivil toplum kuruluşları TÜGVA Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi.
TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, Gazze’de yaşananların bir soykırım olduğunu belirterek, ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü söyledi. Beşinci, 1 Ocak saat 08.30’da yapılacak eylemle dünyanın vicdanına sesleneceklerini vurguladı.
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da meselenin siyaset üstü olduğunu belirterek, uluslararası toplumun gerçek bir ateşkes ve iki devletli çözüm için harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.
Toplantıda söz alan kulüp başkanları ve yöneticiler, Filistin halkının yanında olduklarını belirterek taraftarları eyleme katılmaya çağırdı. Memur-Sen, KADEM, ÖNDER ve MÜSİAD temsilcileri de destek mesajları verdi.
Eylem kapsamında katılımcıların sabah namazının ardından Sultanahmet Camisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü'ndeki Yeni Cami, Süleymaniye Camisi, Fatih ve Taksim Camisi'nden Galata Köprüsü'ne yürümesi planlanıyor.