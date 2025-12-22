Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/galata-koprusunde-1-ocakta-gazze-yuruyusu-duzenlenecek-1102068011.html
Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta Gazze yürüyüşü düzenlenecek
Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta Gazze yürüyüşü düzenlenecek
Sputnik Türkiye
Milli İrade Platformu'yla Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin yöneticileri, Filistin’de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla 1 Ocak’ta... 22.12.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102067747_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5a591a65af8e3ef3af3c57030f42f8b.jpg
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin yöneticileri ve bazı sivil toplum kuruluşları TÜGVA Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi.TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, Gazze’de yaşananların bir soykırım olduğunu belirterek, ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü söyledi. Beşinci, 1 Ocak saat 08.30’da yapılacak eylemle dünyanın vicdanına sesleneceklerini vurguladı.İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da meselenin siyaset üstü olduğunu belirterek, uluslararası toplumun gerçek bir ateşkes ve iki devletli çözüm için harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.Toplantıda söz alan kulüp başkanları ve yöneticiler, Filistin halkının yanında olduklarını belirterek taraftarları eyleme katılmaya çağırdı. Memur-Sen, KADEM, ÖNDER ve MÜSİAD temsilcileri de destek mesajları verdi.Eylem kapsamında katılımcıların sabah namazının ardından Sultanahmet Camisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü'ndeki Yeni Cami, Süleymaniye Camisi, Fatih ve Taksim Camisi'nden Galata Köprüsü'ne yürümesi planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/istanbulda-dun-ayasofya-bugun-emevi-yarin-aksa-yuruyusu-1092234149.html
Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta Gazze yürüyüşü düzenlenecek

21:13 22.12.2025
© AA / Serhat ÇağdaşGazze Yürüyüşü
Gazze Yürüyüşü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2025
© AA / Serhat Çağdaş
Abone ol
Milli İrade Platformu'yla Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin yöneticileri, Filistin’de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla 1 Ocak’ta Galata Köprüsü’nde düzenlenecek eyleme halkı davet etti.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin yöneticileri ve bazı sivil toplum kuruluşları TÜGVA Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi.
TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, Gazze’de yaşananların bir soykırım olduğunu belirterek, ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü söyledi. Beşinci, 1 Ocak saat 08.30’da yapılacak eylemle dünyanın vicdanına sesleneceklerini vurguladı.
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da meselenin siyaset üstü olduğunu belirterek, uluslararası toplumun gerçek bir ateşkes ve iki devletli çözüm için harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.
Toplantıda söz alan kulüp başkanları ve yöneticiler, Filistin halkının yanında olduklarını belirterek taraftarları eyleme katılmaya çağırdı. Memur-Sen, KADEM, ÖNDER ve MÜSİAD temsilcileri de destek mesajları verdi.
Eylem kapsamında katılımcıların sabah namazının ardından Sultanahmet Camisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü'ndeki Yeni Cami, Süleymaniye Camisi, Fatih ve Taksim Camisi'nden Galata Köprüsü'ne yürümesi planlanıyor.
Filistin yürüyüşü - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2025
TÜRKİYE
İstanbul’da ‘Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa' yürüyüşü
1 Ocak, 10:45
