https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/fenerbahce-baskani-sadettin-saran-acik-bir-itibar-suikasti--1102065330.html
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Açık bir itibar suikastı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Açık bir itibar suikastı
Hakkında sosyal medya ve bazı mecralarda yeniden dolaşıma sokulan içeriklerle ilgili açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, şahsına yönelik bir algı... 22.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-22T18:04+0300
2025-12-22T18:04+0300
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Açık bir itibar suikastı

18:04 22.12.2025
© AA / Dilara İrem SancarSadettin Saran
Sadettin Saran
© AA / Dilara İrem Sancar
Hakkında sosyal medya ve bazı mecralarda yeniden dolaşıma sokulan içeriklerle ilgili açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, şahsına yönelik bir algı operasyonu yönetildiğini söyledi.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, hakkında sosyal medya ve bazı mecralarda yeniden dolaşıma sokulan içeriklerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Saran 'şahsıma yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğünü görülmektedir' derken "Söz konusu video ve içeriklerde yer alan kişinin ben olmadığım defalarca kanıtlanmış olmasına rağmen, bu materyallerin bugün yeniden servis edilmesi açık bir itibar suikastı niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

Suç duyurusunda bulunulacak

Saran'ın açıklaması şöyle:
"WhatsApp üzerinden maksatlı şekilde yeniden dolaşıma sokulan; yıllar öncesinden bu yana defalarca tekzip edilmiş, tarafımla hiçbir ilgisi bulunmadığı açık ve kesin biçimde ortaya konmuş bazı görüntü ve paylaşımlar üzerinden şahsıma yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğü görülmektedir. Söz konusu video ve içeriklerde yer alan kişinin ben olmadığım defalarca kanıtlanmış olmasına rağmen, bu materyallerin bugün yeniden servis edilmesi açık bir itibar suikastı niteliğindedir.
Avukatlarım, bu iftira niteliğindeki içerikleri yayan ve yayılmasına aracılık eden tüm kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacaktır.
Öte yandan, bugün bazı medya mecralarında yer alan ve tamamen özel hayata ilişkin olan yazı ve yorumlar da hukuka ve basın etiğine açıkça aykırı olup, kişilik haklarının ağır ihlali anlamına gelmektedir. Bu yayınlar hakkında da gerekli hukuki süreçler derhal başlatılacaktır."
