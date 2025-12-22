https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/danimarka-posta-servisi-400-yil-sonra-mektup-dagitimini-durduruyor-1102049538.html

Danimarka posta servisi 400 yıl sonra mektup dağıtımını durduruyor

Danimarka posta servisi 400 yıl sonra mektup dağıtımını durduruyor

PostNord’un 30 Aralık’ta hizmeti sonlandırma kararı, Danimarka toplumundaki ‘artan dijitalleşme’ gerekçesine dayandırıldı.

PostNord’un 30 Aralık’ta hizmeti sonlandırma kararı, Danimarka toplumundaki ‘artan dijitalleşme’ gerekçesine dayandırıldı.İsveç ve Danimarka posta servislerinin 2009’daki birleşmesiyle kurulan PostNord, mektup dağıtımını durdurma kararını yılın başında duyurmuştu. Şirket, Danimarka’daki operasyonlarda 1.500 kişinin işten çıkarılacağını ve ülkedeki 1.500 kırmızı posta kutusunun kaldırılacağını açıklamış, kararı Danimarka toplumundaki “artan dijitalleşme” ile gerekçelendirmişti.Danimarka’yı 'dünyanın en dijitalleşmiş ülkelerinden biri' olarak tanımlayan PostNord, mektup talebinin 'kayda değer biçimde azaldığını', buna karşın çevrim içi alışverişin artmaya devam ettiğini belirterek, odağın paket taşımacılığına kaydırılacağını bildirdi.Mektup gönderme tamamen bitmiyorDanimarkalılar mektup göndermeye devam edebilecek. Ancak bu hizmet Dao adlı dağıtım şirketi üzerinden yürütülecek. Halihazırda Danimarka’da mektup dağıtan Dao, 1 Ocak’tan itibaren hizmet kapasitesini genişleterek 2025’te yaklaşık 30 milyon olan mektup sayısını gelecek yıl 80 milyona çıkarmayı hedefliyor.Ancak yeni sistemde göndericiler mektuplarını Dao şubelerine bırakmak ya da evden alım için ek ücret ödemek zorunda kalacak. Posta ücretleri ise çevrim içi ya da mobil uygulama üzerinden ödenecek.Danimarka posta servisi, ülkede 1624’ten bu yana mektup dağıtımından sorumluydu. Son 25 yılda Danimarka’da mektup gönderimi yüzde 90’dan fazla azaldı.Resmi yazışmalar zaten dijitalDanimarka’da ulusal dijital kimlik sistemi MitID (alternatif: ‘dijital kimlik altyapısı’) kapsamında, çevrim içi bankacılıktan belge imzalamaya ve doktor randevusu almaya kadar pek çok işlem dijital olarak yapılıyor. Kamu kurumlarından gelen tüm resmî yazışmalar da otomatik olarak “dijital posta” üzerinden iletiliyor.Fiziksel postayı tercih etmeme seçeneği bulunsa da, bunu kullananların sayısı oldukça az. Bugün 15 yaş ve üzerindeki nüfusun yüzde 97’si MitID’ye kayıtlı; Danimarkalıların yalnızca yüzde 5’i dijital postadan çıkmış durumda.Restofte’ye göre Danimarka kamuoyu bu değişime “oldukça pragmatik” yaklaştı; çünkü artık çok az kişi posta kutusunda fiziksel mektup buluyor. Hatta bazı gençler hayatlarında hiç mektup göndermemiş durumda.Buna karşın fiziksel mektupların nadirleşmesi, onların değerini artırdı. Restofte, “El yazısıyla yazılmış bir mektup aldığınızda bunun değeri son derece yüksek. Çünkü insanlar bunun için zaman ve para harcandığını biliyor” dedi.PostNord Denmark Başkan Yardımcısı Kim Pedersen, kararı duyururken şu ifadeleri kullandı:

