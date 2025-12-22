https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/cinden-abye-vergi-hamlesi-sut-urunlerinde-yuzde-42ye-varan-vergi-1102060779.html

Çin'den AB'ye vergi hamlesi: Süt ürünlerinde yüzde 42'ye varan vergi

Çin'den AB'ye vergi hamlesi: Süt ürünlerinde yüzde 42'ye varan vergi

22.12.2025

Çin, AB'den ithal edilen süt ve peynir dahil süt ürünlerine yüzde 42.7'ye varan geçici gümrük vergileri uygulayacağını açıkladı. Vergilerin, AB'nin elektrikli... 22.12.2025, Sputnik Türkiye

Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nden ithal edilen süt ürünlerine geçici gümrük vergileri getireceğini duyurdu. Açıklamada, süt ve peynir dahil olmak üzere ürünlere uygulanacak vergi oranlarının yüzde 21.9 ile yüzde 42.7 arasında değişeceği belirtildi. Bu artırılmış vergilerin, hafta içinde yürürlüğe gireceği ifade edildi.Elektrikli araç vergilerine karşı ticari yanıtBu hamle, bir karşılıklı önlemler sürecinin parçası olarak geliyor. Daha önce AB, Çin menşeli elektrikli araçlara yüzde 45.3'e varan vergiler uygulamıştı. Çin ise bu vergilere yanıt olarak ağustos 2024'te, AB süt ürünlerine sağlanan sübvansiyonları soruşturmaya başlamıştı. Bakanlık, yaptığı soruşturmanın ön bulgularına dayanarak, AB sübvansiyonlarının Çin'in yerli süt endüstrisine zarar verdiğini tespit etti.Domuz etine de benzer vergiler uygulanmıştıÇin'in son dönemde AB ürünlerine uyguladığı ilk ek vergi bu değil. Geçtiğimiz haftalarda AB'den ithal edilen domuz etine yüzde 19.8'e varan, temmuz ayında ise AB menşeli brendiye yüzde 34.9'a varan oranlarda ek vergiler getirilmişti. Bu önlemler de, AB'nin elektrikli araç vergilerine karşılık olarak alınmıştı.

