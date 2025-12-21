https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/abd-venezuella-aciklarinda-bir-gemiye-daha-el-koydu-1102029763.html

ABD, Venezüella açıklarında bir gemiye daha el koydu

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘tüm yaptırımlı petrol tankerlerine tam abluka’ emri sonrası ABD birlikleri, Venezüella açıklarında üçünçü gemiye el koydu. 21.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD güçlerinin Venezüella açıklarında üçüncü bir petrol tankerini daha durdurduğu bildirildi.Söz konusu geminin Panama bayraklı Bella 1 tankeri olduğu belirtildi. İki ABD’li yetkilinin açıklamasına göre; gemi uluslararası sularda durduruldu. Bu, hafta sonundaki ikinci, bu ayki ise üçüncü operasyon oldu.

