https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/abd-venezuella-aciklarinda-bir-gemiye-daha-el-koydu-1102029763.html
ABD, Venezüella açıklarında bir gemiye daha el koydu
ABD, Venezüella açıklarında bir gemiye daha el koydu
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘tüm yaptırımlı petrol tankerlerine tam abluka’ emri sonrası ABD birlikleri, Venezüella açıklarında üçünçü gemiye el koydu. 21.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-21T18:48+0300
2025-12-21T18:48+0300
2025-12-21T19:16+0300
dünya
abd
donald trump
venezüella
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/0a/1076186651_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1dc4b4797387983920fdbd468a61c12f.jpg
ABD güçlerinin Venezüella açıklarında üçüncü bir petrol tankerini daha durdurduğu bildirildi.Söz konusu geminin Panama bayraklı Bella 1 tankeri olduğu belirtildi. İki ABD’li yetkilinin açıklamasına göre; gemi uluslararası sularda durduruldu. Bu, hafta sonundaki ikinci, bu ayki ise üçüncü operasyon oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/abd-adalet-bakanligi-maduronun-akrabalarina-yaptirim-uyguladi-1102001338.html
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/0a/1076186651_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_b03f432c1669beea93fbe89a9bebdf30.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, venezüella
abd, donald trump, venezüella
ABD, Venezüella açıklarında bir gemiye daha el koydu
18:48 21.12.2025 (güncellendi: 19:16 21.12.2025)
ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘tüm yaptırımlı petrol tankerlerine tam abluka’ emri sonrası ABD birlikleri, Venezüella açıklarında üçünçü gemiye el koydu.
ABD güçlerinin Venezüella açıklarında üçüncü bir petrol tankerini daha durdurduğu bildirildi.
Söz konusu geminin Panama bayraklı Bella 1 tankeri olduğu belirtildi. İki ABD’li yetkilinin açıklamasına göre; gemi uluslararası sularda durduruldu. Bu, hafta sonundaki ikinci, bu ayki ise üçüncü operasyon oldu.