CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetiyle görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetiyle görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti heyeti bir araya geldi. 22.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-22T15:56+0300
2025-12-22T15:56+0300
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyeti ile görüştü. Görüşme sonrasında açıklama yapan Özel, "Barış içinde el ele, omuz omuza, Türk'ün de Kürt'ün de evladının geleceğinden endişe duymadığı, en iyi eğitimi alabileceği, hep birlikte hızla kalkınacağımız ve adil bir şekilde bölüşebileceğimiz yarınları umut ediyoruz" dedi. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da, "Bu kadar tarihsel bir dönemeçte CHP'nin yapıcı rolüne büyük bir önem veriyoruz" ifadelerini kullandı. 1.5 saat görüştüler Yaklaşık 1.5 saat süren görüşme sonrasında Terörsüz Türkiye ve demokrasi vurgusu yapan CHP Lideri Özel, TBMM'de çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu sürecini ve bundan sonrasına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı. Özel, bugün saat 16.00'da siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyetin, komisyonun rapor yazım sürecini ve bu süreçte nasıl bir çalışma prensibi ve takvimi içinde yer alacaklarını görüşmek üzere toplanacağını hatırlatarak şunları dile getirdi: "Komisyonun rapor yazım aşamasını hızlı bir şekilde ilerletmesini, partilerin ortaklaştığı yaklaşımlar üzerinden hep birlikte ve herkesin kabul edebileceği, onaylayabileceği, Türkiye'nin hem 'Terörsüz Türkiye' hedefini hem demokratik Türkiye hedefini birlikte hayata geçirebilecek, birbirinin peşinde değil ama iç içe böyle bir süreci gerçekleştirebilecek, bu topraklar üzerinde gözyaşlarının durmasını ve kardeşliğin, barışın hakim olmasını sağlayacak, Türkiye'nin yarınlarına barış içinde el ele, omuz omuza, Türk'ün de Kürt'ün de evladının geleceğinden endişe duymadığı, en iyi eğitimi alabileceği, hep birlikte hızla kalkınacağımız ve adil bir şekilde bölüşebileceğimiz yarınları umut ediyoruz. Hem Türkiye'de hem Suriye'de Türkler için de Kürtler için de Dürziler için de Aleviler için de Türkmenler için de anayasal, demokratik ve barış içinde iki devlet ümit ediyoruz. Türkiye'de de Suriye'de de barışın, kardeşliğin, demokrasinin hakim olmasını, iki tarafta da tam anlamıyla bir barışın hakim olmasını, Türkiye ile Suriye arasında iyi ilişkileri, sınırın iki yanındaki kardeşliğin iki ülkenin yarınlara birlikte güvenle adım atmasını ümit ediyoruz. Bunun hem Türkiye'ye hem Suriye'ye hem Türklere hem Kürtlere hem de bütün Orta Doğu'ya ve insanlığa iyi geleceğini ümit ediyorum" Kabul edilemez Özel, bir futbol karşılaşmasında eski milletvekili Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahüratı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Yaşananları kınayan Özel, "Bir kadını, bir anneyi hedef alan böyle bir anlayış, bu topraklara yakışmaz. Anadolu'da böyle bir şeyin yapılmasını asla ve asla kabul etmiyoruz. İnancımıza da kültürümüze de aykırıdır. Bir siyasetçiye, ülkede gelişen siyasi olaylar üzerinden stadyumları kullanmaya çalışan bir anlayışa hiçbirimizin kapı aralamasının mümkün olmadığını ifade etmek isterim." diye konuştu.CHP'nin yapıcı rolüne büyük bir önem veriyoruzTBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Özel ve heyetine teşekkür ederek, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı. Buldan, "Bu kadar tarihsel bir dönemeçte CHP'nin yapıcı rolüne büyük bir önem veriyoruz. Kürt sorunu, siyaset üstü bir meseledir ve bu meseleyi çözmek hepimizin görevi ve sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ise, ziyarette, kaygıları, eleştirileri, itirazları karşılıklı olarak paylaştıklarını belirterek, sürecin müzakere, diyalog ve karşılıklı görüşmelerle yürümesi konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetiyle görüştü

15:56 22.12.2025
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti heyeti bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyeti ile görüştü. Görüşme sonrasında açıklama yapan Özel, "Barış içinde el ele, omuz omuza, Türk'ün de Kürt'ün de evladının geleceğinden endişe duymadığı, en iyi eğitimi alabileceği, hep birlikte hızla kalkınacağımız ve adil bir şekilde bölüşebileceğimiz yarınları umut ediyoruz" dedi. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da, "Bu kadar tarihsel bir dönemeçte CHP'nin yapıcı rolüne büyük bir önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

1.5 saat görüştüler

Yaklaşık 1.5 saat süren görüşme sonrasında Terörsüz Türkiye ve demokrasi vurgusu yapan CHP Lideri Özel, TBMM'de çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu sürecini ve bundan sonrasına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı. Özel, bugün saat 16.00'da siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyetin, komisyonun rapor yazım sürecini ve bu süreçte nasıl bir çalışma prensibi ve takvimi içinde yer alacaklarını görüşmek üzere toplanacağını hatırlatarak şunları dile getirdi:
"Komisyonun rapor yazım aşamasını hızlı bir şekilde ilerletmesini, partilerin ortaklaştığı yaklaşımlar üzerinden hep birlikte ve herkesin kabul edebileceği, onaylayabileceği, Türkiye'nin hem 'Terörsüz Türkiye' hedefini hem demokratik Türkiye hedefini birlikte hayata geçirebilecek, birbirinin peşinde değil ama iç içe böyle bir süreci gerçekleştirebilecek, bu topraklar üzerinde gözyaşlarının durmasını ve kardeşliğin, barışın hakim olmasını sağlayacak, Türkiye'nin yarınlarına barış içinde el ele, omuz omuza, Türk'ün de Kürt'ün de evladının geleceğinden endişe duymadığı, en iyi eğitimi alabileceği, hep birlikte hızla kalkınacağımız ve adil bir şekilde bölüşebileceğimiz yarınları umut ediyoruz. Hem Türkiye’de hem Suriye’de Türkler için de Kürtler için de Dürziler için de Aleviler için de Türkmenler için de anayasal, demokratik ve barış içinde iki devlet ümit ediyoruz. Türkiye’de de Suriye’de de barışın, kardeşliğin, demokrasinin hakim olmasını, iki tarafta da tam anlamıyla bir barışın hakim olmasını, Türkiye ile Suriye arasında iyi ilişkileri, sınırın iki yanındaki kardeşliğin iki ülkenin yarınlara birlikte güvenle adım atmasını ümit ediyoruz. Bunun hem Türkiye’ye hem Suriye’ye hem Türklere hem Kürtlere hem de bütün Orta Doğu’ya ve insanlığa iyi geleceğini ümit ediyorum"

Kabul edilemez

Özel, bir futbol karşılaşmasında eski milletvekili Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahüratı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Yaşananları kınayan Özel, "Bir kadını, bir anneyi hedef alan böyle bir anlayış, bu topraklara yakışmaz. Anadolu'da böyle bir şeyin yapılmasını asla ve asla kabul etmiyoruz. İnancımıza da kültürümüze de aykırıdır. Bir siyasetçiye, ülkede gelişen siyasi olaylar üzerinden stadyumları kullanmaya çalışan bir anlayışa hiçbirimizin kapı aralamasının mümkün olmadığını ifade etmek isterim." diye konuştu.

CHP'nin yapıcı rolüne büyük bir önem veriyoruz

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Özel ve heyetine teşekkür ederek, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı. Buldan, "Bu kadar tarihsel bir dönemeçte CHP'nin yapıcı rolüne büyük bir önem veriyoruz. Kürt sorunu, siyaset üstü bir meseledir ve bu meseleyi çözmek hepimizin görevi ve sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.
DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ise, ziyarette, kaygıları, eleştirileri, itirazları karşılıklı olarak paylaştıklarını belirterek, sürecin müzakere, diyalog ve karşılıklı görüşmelerle yürümesi konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi.
