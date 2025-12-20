https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/chp-genel-baskani-ozel-en-dusuk-emekli-maasi-da-39-bin-lira-asgari-ucret-de-39-bin-lira-olacak-1102009361.html

CHP Genel Başkanı Özel: En düşük emekli maaşı da 39 bin lira, asgari ücret de 39 bin lira olacak

CHP Genel Başkanı Özel: En düşük emekli maaşı da 39 bin lira, asgari ücret de 39 bin lira olacak

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel partisinin Edirne mitinginde yaptığı konuşmasında, iktidara geldiklerin en düşük emekli maaşı ile asgari ücretin 39 bin lira olacağını... 20.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-20T17:40+0300

2025-12-20T17:40+0300

2025-12-20T17:40+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

özgür özel

edirne

halkalı

chp

ak parti

ekrem i̇mamoğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/14/1102009203_0:208:1635:1128_1920x0_80_0_0_aff6372cf2de6b7f6a6c9f430212ba28.jpg

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İktidara geldiğimizde emeklinin, işçinin ve çiftçinin yüzünü güldüreceğiz. En düşük emekli maaşı da 39 bin lira, asgari ücret de 39 bin lira olacak" dedi.Partisince Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuşan Özel, Türkiye'yi gezerek tüm kesimlerin sesini duyurmaya çalıştıklarını söyledi.Edirne'yi ve Edirnelileri çok sevdiğini belirten Özel, 76. mitinglerini Edirne'de düzenlediklerini ifade ederek Edirne'ye gerekli yatırımların yapılmadığını, gençlerin kentten ayrıldığını ve şehir nüfusunun yaşlandığını vurguladı.Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin zamanında bitirilemediğini ve açılış tarihinin ileriye atıldığını savunan Özel, Edirne ile Lalapaşa ve Keşan ile Enez arasında ihtiyaç duyulan yol çalışmalarının da yapılmadığını belirtti.Edirne'ye yılda 5 milyon turist geldiğine işaret eden Özel, Selimiye Camisi'nin restorasyon sürecinde hatalı çalışmalar yapıldığını dile getirdi.Özel, AK Parti'nin 23 yıldır Türkiye'yi iyi yönetmediğini belirterek, "Gelirken 'verin bana yetkiyi ülkeyi şirket yönetir gibi yöneteceğim' dedi. Allah var tam dediğini yaptı. Bir kabine açıklıyor. Milli Eğitim Bakanının özel okullar zinciri var. Sağlık Bakanının özel hastaneler zinciri var. Turizm bakanının turizm şirketleri, oteller zinciri var. Türkiye'yi şirket gibi yönetiyor. Bu milleti perişan eden bu iktidardan gelecek ilk seçimde hep birlikte kurtulacağız" ifadesini kullandı.Ülkede işçinin, emekçinin, çiftçinin, emeklinin zor durumda olduğunu söyleyen Özel, iktidara geldiklerinde vatandaşların tüm problemlerini çözeceklerini vurguladı.Özel, şunları kaydetti:'Ben Ekrem başkana kefilim'Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanlarına destek vermeye devam edeceklerini, kimseyi geride bırakmayacaklarını söyleyen Özel, "Ben Ekrem başkana kefilim, ben Ekrem başkana inanıyorum" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/rusya-odeyecek-plani-coktu-abnin-ukrayna-stratejisi-batida-tartisma-yaratti-1102008410.html

edirne

halkalı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, özgür özel, edirne, halkalı, chp, ak parti, ekrem i̇mamoğlu