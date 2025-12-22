Türkiye
Bir kırtasiye ürününün satışı yasaklandı: Piyasadan toplatılıyor
Bir kırtasiye ürününün satışı yasaklandı: Piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, bir kırtasiye ürününü güvensiz olduğunu belirterek yasakladı. Ürün piyasadan toplatılıyor. 22.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-22T12:52+0300
2025-12-22T12:52+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102048802_0:309:1200:984_1920x0_80_0_0_420af507d7d5dfe515cc9667e72bbe69.jpg
Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Listesi'ne bir kırtasiye ürünü daha eklendi. Bakanlık ürünün 'güvensiz' olduğunu belirterek piyasadan toplatılmasına karar verdi. Boğulmalara neden olabilir uyarısıBakanlığın yayımladığı listede Toros marka 'Lolipop Şeklinde 6'Lı Keçeli Kalem'le ilgili yapılan değerlendirmede, "Ürün, 3 Yaş Altı Çocuklar İçin Yapılan Küçük Parça Testinden Kalarak Boğulmaya Neden Olabilecek Küçük Parçalar Oluşturmaktadır" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/ticaret-bakanligi-ifsa-etti-bircok-evde-bulunan-temizlik-urunu-saglik-riski-nedeniyle-yasaklandi-1101903128.html
2025
Bir kırtasiye ürününün satışı yasaklandı: Piyasadan toplatılıyor

12:52 22.12.2025
ticaret bakanlığı
ticaret bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2025
Ticaret Bakanlığı, bir kırtasiye ürününü güvensiz olduğunu belirterek yasakladı. Ürün piyasadan toplatılıyor.
Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Listesi'ne bir kırtasiye ürünü daha eklendi. Bakanlık ürünün 'güvensiz' olduğunu belirterek piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Boğulmalara neden olabilir uyarısı

Bakanlığın yayımladığı listede Toros marka 'Lolipop Şeklinde 6'Lı Keçeli Kalem'le ilgili yapılan değerlendirmede, "Ürün, 3 Yaş Altı Çocuklar İçin Yapılan Küçük Parça Testinden Kalarak Boğulmaya Neden Olabilecek Küçük Parçalar Oluşturmaktadır" denildi.
Temizlik - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
TÜRKİYE
Ticaret Bakanlığı ifşa etti: Birçok evde bulunan temizlik ürünü sağlık riski nedeniyle yasaklandı
18 Aralık, 09:23
