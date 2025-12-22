Bir kırtasiye ürününün satışı yasaklandı: Piyasadan toplatılıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/bir-kirtasiye-urununun-satisi-yasaklandi-piyasadan-toplatiliyor-1102049299.html
Ticaret Bakanlığı, bir kırtasiye ürününü güvensiz olduğunu belirterek yasakladı. Ürün piyasadan toplatılıyor. 22.12.2025
Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Listesi'ne bir kırtasiye ürünü daha eklendi. Bakanlık ürünün 'güvensiz' olduğunu belirterek piyasadan toplatılmasına karar verdi. Boğulmalara neden olabilir uyarısıBakanlığın yayımladığı listede Toros marka 'Lolipop Şeklinde 6'Lı Keçeli Kalem'le ilgili yapılan değerlendirmede, "Ürün, 3 Yaş Altı Çocuklar İçin Yapılan Küçük Parça Testinden Kalarak Boğulmaya Neden Olabilecek Küçük Parçalar Oluşturmaktadır" denildi.
