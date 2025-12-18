https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/ticaret-bakanligi-ifsa-etti-bircok-evde-bulunan-temizlik-urunu-saglik-riski-nedeniyle-yasaklandi-1101903128.html
Ticaret Bakanlığı ifşa etti: Birçok evde bulunan temizlik ürünü sağlık riski nedeniyle yasaklandı
Ticaret Bakanlığı ifşa etti: Birçok evde bulunan temizlik ürünü sağlık riski nedeniyle yasaklandı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son açıklamayla birlikte bir temizlik ürünü için yasak ve toplatma... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T09:23+0300
2025-12-18T09:23+0300
2025-12-18T09:23+0300
türki̇ye
ticaret bakanlığı
temizlik
lavabo açıcı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091243550_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f9c760f6c323e00bd8df6bae693eb214.jpg
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri çerçevesinde güvensiz olduğu tespit edilen ürünleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.Ticaret Bakanlığı güvenli olmayan ürün listesiBakanlık tarafından yapılan son açıklamada, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yayımlanan güncel listeye sağlık riski barındıran yeni bir ürünün eklendiği bildirildi.Yapılan incelemeler sonucunda Metan markalı bir lavabo açıcı ürününün kullanımının insan sağlığı açısından risk oluşturduğu belirlendi. Ürünün güvenli olmadığı yönündeki tespitin ardından, tüketicilerin korunması amacıyla gerekli idari işlemler başlatıldı.Bu kapsamda söz konusu lavabo açıcı ürünün satışının yasaklandığı, piyasada bulunan ürünlerin ise toplatılacağı açıklandı. Kararın, tüketici sağlığının korunması amacıyla yürürlüğe alındığı vurgulandı.Ürünün güvensizlik nedeni ne?Bakanlık, ürünün neden güvensiz olduğuna dair de şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/her-mutfakta-olan-camasir-suyu-bizi-nasil-zehirliyor-doc-dr-arslan-bu-iki-maddeyi-asla-1101090059.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091243550_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_07560a38136124b140f2baae09d66861.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ticaret bakanlığı, temizlik, lavabo açıcı
ticaret bakanlığı, temizlik, lavabo açıcı
Ticaret Bakanlığı ifşa etti: Birçok evde bulunan temizlik ürünü sağlık riski nedeniyle yasaklandı
Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son açıklamayla birlikte bir temizlik ürünü için yasak ve toplatma kararı alındı. Yapılan denetimlerin ardından 'Metan' markalı bir lavabo açıcı ürününün kullanımının sağlıksız ve güvensiz olduğu tespit edildi.
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri çerçevesinde güvensiz olduğu tespit edilen ürünleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.
Ticaret Bakanlığı güvenli olmayan ürün listesi
Bakanlık tarafından yapılan son açıklamada, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yayımlanan güncel listeye sağlık riski barındıran yeni bir ürünün eklendiği bildirildi.
Yapılan incelemeler sonucunda Metan markalı bir lavabo açıcı ürününün kullanımının insan sağlığı açısından risk oluşturduğu belirlendi. Ürünün güvenli olmadığı yönündeki tespitin ardından, tüketicilerin korunması amacıyla gerekli idari işlemler başlatıldı.
Bu kapsamda söz konusu lavabo açıcı ürünün satışının yasaklandığı, piyasada bulunan ürünlerin ise toplatılacağı açıklandı. Kararın, tüketici sağlığının korunması amacıyla yürürlüğe alındığı vurgulandı.
Ürünün güvensizlik nedeni ne?
Bakanlık, ürünün neden güvensiz olduğuna dair de şu ifadeleri kullandı:
• Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneklerine Dair Kurallara Uygunsuzluk