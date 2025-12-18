https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/ticaret-bakanligi-ifsa-etti-bircok-evde-bulunan-temizlik-urunu-saglik-riski-nedeniyle-yasaklandi-1101903128.html

Ticaret Bakanlığı ifşa etti: Birçok evde bulunan temizlik ürünü sağlık riski nedeniyle yasaklandı

Ticaret Bakanlığı ifşa etti: Birçok evde bulunan temizlik ürünü sağlık riski nedeniyle yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son açıklamayla birlikte bir temizlik ürünü için yasak ve toplatma... 18.12.2025, Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri çerçevesinde güvensiz olduğu tespit edilen ürünleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.Ticaret Bakanlığı güvenli olmayan ürün listesiBakanlık tarafından yapılan son açıklamada, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yayımlanan güncel listeye sağlık riski barındıran yeni bir ürünün eklendiği bildirildi.Yapılan incelemeler sonucunda Metan markalı bir lavabo açıcı ürününün kullanımının insan sağlığı açısından risk oluşturduğu belirlendi. Ürünün güvenli olmadığı yönündeki tespitin ardından, tüketicilerin korunması amacıyla gerekli idari işlemler başlatıldı.Bu kapsamda söz konusu lavabo açıcı ürünün satışının yasaklandığı, piyasada bulunan ürünlerin ise toplatılacağı açıklandı. Kararın, tüketici sağlığının korunması amacıyla yürürlüğe alındığı vurgulandı.Ürünün güvensizlik nedeni ne?Bakanlık, ürünün neden güvensiz olduğuna dair de şu ifadeleri kullandı:

