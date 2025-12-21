Kar tatili yaklaşıyor: Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ve hava durumu nasıl?
© AA / Muhammed Onur YavrutürkKayak merkezleri
© AA / Muhammed Onur Yavrutürk
Kar tatili yaklaşıyor. Türkiye genelindeki kayak merkezlerinde kar kalınlıkları yüzleri güldürürken, Palandöken 55 santimetreyle zirvede yer aldı. Meteoroloji verilerine göre birçok merkez kayak için uygun koşullar sunarken, güncel kar kalınlıkları ve sıcaklıkları açıklandı.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 55 santimetreyle Palandöken’de ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'nin kayak merkezlerinde kar kalınlıkları:
Hakkari’de 31,
Sarıkamış’ta 28,
Kartalkaya, Süleymaniye ve Konaklı’da 25,
Çambaşı’nda 23,
Zigana’da 21,
Nemrut ve Erciyes’te 20,
Kümbet’te 19,
Akdağ’da 14,
Gevaş Abalı ve Yalnızçam’da 9,
Mersivan’da 8,
Yıldızdağı’nda 7,
Yıldıztepe’de 6,
Ilgaz’da 4,
Ergan ve Keltepe’de 2,
Uludağ, Murat Dağı ve Yedi Kuyular’da ise 1 santimetre olarak kaydedildi.
© AA / Sercan KüçükşahinKayak merkezleri
© AA / Sercan Küçükşahin
Meteoroloji’nin 20 Aralık 2025 tarihli hava tahminlerine göre bazı kayak merkezlerinde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise şöyle:
Palandöken: -6 / 0 °C (Az bulutlu)
Hakkari: -14 / -2 °C (Az bulutlu)
Sarıkamış: -11 / 1 °C (Az bulutlu)
Kartalkaya: -1 / 5 °C (Parçalı bulutlu)
Konaklı: -6 / 1 °C (Az bulutlu)
Çambaşı: -3 / 3 °C (Az bulutlu)
Zigana: 12 / 19 °C (Gök gürültülü sağanak yağışlı)
Nemrut: -6 / 1 °C (Az bulutlu)
Erciyes: -3 / 4 °C (Az bulutlu)
Akdağ: 0 / 4 °C (Parçalı bulutlu)
Gevaş Abalı: -7 / 3 °C (Az bulutlu)
Mersivan: -5 / 7 °C (Az bulutlu)
Yıldızdağı: -3 / 4 °C (Az bulutlu)
Yalnızçam: -14 / 3 °C (Az bulutlu)
Ilgaz: -2 / 5 °C (Parçalı bulutlu)
Ergan: -3 / 3 °C (Parçalı bulutlu)
Keltepe: 0 / 3 °C (Parçalı bulutlu)
Murat Dağı: -4 / 6 °C (Az bulutlu)
© AA / Sercan KüçükşahinKayak merkezleri
© AA / Sercan Küçükşahin