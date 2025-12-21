https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/kar-tatili-yaklasiyor-kayak-merkezlerinde-kar-kalinliklari-ve-hava-durumu-nasil-1102022094.html

Kar tatili yaklaşıyor: Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ve hava durumu nasıl?

Kar tatili yaklaşıyor. Türkiye genelindeki kayak merkezlerinde kar kalınlıkları yüzleri güldürürken, Palandöken 55 santimetreyle zirvede yer aldı. Meteoroloji... 21.12.2025, Sputnik Türkiye

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 55 santimetreyle Palandöken’de ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'nin kayak merkezlerinde kar kalınlıkları:Meteoroloji’nin 20 Aralık 2025 tarihli hava tahminlerine göre bazı kayak merkezlerinde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise şöyle:

