https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/kar-tatili-yaklasiyor-kayak-merkezlerinde-kar-kalinliklari-ve-hava-durumu-nasil-1102022094.html
Kar tatili yaklaşıyor: Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ve hava durumu nasıl?
Kar tatili yaklaşıyor: Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ve hava durumu nasıl?
Kar tatili yaklaşıyor. Türkiye genelindeki kayak merkezlerinde kar kalınlıkları yüzleri güldürürken, Palandöken 55 santimetreyle zirvede yer aldı. Meteoroloji... 21.12.2025
2025-12-21T12:38+0300
2025-12-21T12:38+0300
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 55 santimetreyle Palandöken’de ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'nin kayak merkezlerinde kar kalınlıkları:Meteoroloji’nin 20 Aralık 2025 tarihli hava tahminlerine göre bazı kayak merkezlerinde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise şöyle:
Kar tatili yaklaşıyor. Türkiye genelindeki kayak merkezlerinde kar kalınlıkları yüzleri güldürürken, Palandöken 55 santimetreyle zirvede yer aldı. Meteoroloji verilerine göre birçok merkez kayak için uygun koşullar sunarken, güncel kar kalınlıkları ve sıcaklıkları açıklandı.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 55 santimetreyle Palandöken’de ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'nin kayak merkezlerinde kar kalınlıkları:
Hakkari’de 31,
Sarıkamış’ta 28,
Kartalkaya, Süleymaniye ve Konaklı’da 25,
Çambaşı’nda 23,
Zigana’da 21,
Nemrut ve Erciyes’te 20,
Kümbet’te 19,
Akdağ’da 14,
Gevaş Abalı ve Yalnızçam’da 9,
Mersivan’da 8,
Yıldızdağı’nda 7,
Yıldıztepe’de 6,
Ilgaz’da 4,
Ergan ve Keltepe’de 2,
Uludağ, Murat Dağı ve Yedi Kuyular’da ise 1 santimetre olarak kaydedildi.
Meteoroloji’nin 20 Aralık 2025 tarihli hava tahminlerine göre bazı kayak merkezlerinde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise şöyle:
Palandöken: -6 / 0 °C (Az bulutlu)
Hakkari: -14 / -2 °C (Az bulutlu)
Sarıkamış: -11 / 1 °C (Az bulutlu)
Kartalkaya: -1 / 5 °C (Parçalı bulutlu)
Konaklı: -6 / 1 °C (Az bulutlu)
Çambaşı: -3 / 3 °C (Az bulutlu)
Zigana: 12 / 19 °C (Gök gürültülü sağanak yağışlı)
Nemrut: -6 / 1 °C (Az bulutlu)
Erciyes: -3 / 4 °C (Az bulutlu)
Akdağ: 0 / 4 °C (Parçalı bulutlu)
Gevaş Abalı: -7 / 3 °C (Az bulutlu)
Mersivan: -5 / 7 °C (Az bulutlu)
Yıldızdağı: -3 / 4 °C (Az bulutlu)
Yalnızçam: -14 / 3 °C (Az bulutlu)
Ilgaz: -2 / 5 °C (Parçalı bulutlu)
Ergan: -3 / 3 °C (Parçalı bulutlu)
Keltepe: 0 / 3 °C (Parçalı bulutlu)
Murat Dağı: -4 / 6 °C (Az bulutlu)
Meteoroloji uyardı, İstanbul'a 10 yıl aradan sonra kar geliyor: Hafta sonu hava nasıl olacak?
