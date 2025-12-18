https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/dev-bankadan-altin-icin-2026-tahmini-yeni-rekorlar-yolda-1101909156.html
Dev bankadan altın için 2026 tahmini: Yeni rekorlar yolda
Dev bankadan altın için 2026 tahmini: Yeni rekorlar yolda
ING, 2026 için altındaki beklentilerini açıkladı. Banka önümüzdeki yıl altının yeni rekor seviyelerini test etmesini beklediğini duyurdu.
Yeni yıla sayılı günler kalırken altın yükselişini sürdürüyor. Peki 2026'da beklenti ne yönde? Bu sorunun yanıtını veren ING, altın fiyatlarının 2026 yılında yeni rekor seviyelerini test etmesini beklediklerini açıkladı. Altında geri çekilme olacak mı?ING tarafından açıklanan raporda, altın tarafında olası geri çekilmelerin sınırlı kalacağı ifade edilirken, fiyatlardaki zayıflıkların hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar açısından yeni alımları tetikleyebileceği vurgulandı. ING, bu durumun aşağı yönlü riskleri önemli ölçüde dengelediğine dikkat çekti.
Yeni yıla sayılı günler kalırken altın yükselişini sürdürüyor. Peki 2026'da beklenti ne yönde? Bu sorunun yanıtını veren ING, altın fiyatlarının 2026 yılında yeni rekor seviyelerini test etmesini beklediklerini açıkladı.
Altında geri çekilme olacak mı?
ING tarafından açıklanan raporda, altın tarafında olası geri çekilmelerin sınırlı kalacağı ifade edilirken, fiyatlardaki zayıflıkların hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar açısından yeni alımları tetikleyebileceği vurgulandı. ING, bu durumun aşağı yönlü riskleri önemli ölçüde dengelediğine dikkat çekti.