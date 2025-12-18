Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/dev-bankadan-altin-icin-2026-tahmini-yeni-rekorlar-yolda-1101909156.html
Dev bankadan altın için 2026 tahmini: Yeni rekorlar yolda
Dev bankadan altın için 2026 tahmini: Yeni rekorlar yolda
Sputnik Türkiye
ING, 2026 için altındaki beklentilerini açıkladı. Banka önümüzdeki yıl altının yeni rekor seviyelerini test etmesini beklediğini duyurdu. 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T11:42+0300
2025-12-18T11:42+0300
ekonomi̇
ing
altın
ons altın
gram altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101861675_0:308:2958:1972_1920x0_80_0_0_6e49ad6c1e329fb998bfad7b1fd82a9b.jpg
Yeni yıla sayılı günler kalırken altın yükselişini sürdürüyor. Peki 2026'da beklenti ne yönde? Bu sorunun yanıtını veren ING, altın fiyatlarının 2026 yılında yeni rekor seviyelerini test etmesini beklediklerini açıkladı. Altında geri çekilme olacak mı?ING tarafından açıklanan raporda, altın tarafında olası geri çekilmelerin sınırlı kalacağı ifade edilirken, fiyatlardaki zayıflıkların hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar açısından yeni alımları tetikleyebileceği vurgulandı. ING, bu durumun aşağı yönlü riskleri önemli ölçüde dengelediğine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/islam-memis-altin-ve-gumusle-yavas-yavas-vedalasacagiz-1101888136.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101861675_329:0:2958:1972_1920x0_80_0_0_a05d01b51fb283ea394b89d271e92912.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ing, altın, ons altın, gram altın
ing, altın, ons altın, gram altın

Dev bankadan altın için 2026 tahmini: Yeni rekorlar yolda

11:42 18.12.2025
© Dilara İrem Sancaraltın ve gümüş
altın ve gümüş - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
© Dilara İrem Sancar
Abone ol
ING, 2026 için altındaki beklentilerini açıkladı. Banka önümüzdeki yıl altının yeni rekor seviyelerini test etmesini beklediğini duyurdu.
Yeni yıla sayılı günler kalırken altın yükselişini sürdürüyor. Peki 2026'da beklenti ne yönde? Bu sorunun yanıtını veren ING, altın fiyatlarının 2026 yılında yeni rekor seviyelerini test etmesini beklediklerini açıkladı.

Altında geri çekilme olacak mı?

ING tarafından açıklanan raporda, altın tarafında olası geri çekilmelerin sınırlı kalacağı ifade edilirken, fiyatlardaki zayıflıkların hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar açısından yeni alımları tetikleyebileceği vurgulandı. ING, bu durumun aşağı yönlü riskleri önemli ölçüde dengelediğine dikkat çekti.
İslam Memiş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2025
EKONOMİ
İslam Memiş: Altın ve gümüşle yavaş yavaş vedalaşacağız
Dün, 17:54

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала