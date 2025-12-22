https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/ak-parti-sozcusu-omer-celik-sgd-10-mart-mutabakatina-uymali-1102064443.html

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: SDG 10 Mart mutabakatına uymalı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, SDG'nin 10 Mart mutabakatına uyması gerektiğini belirtirken, '10 Mart mutabakatına uyulması halinde bu yapı Türkiye için tehdit... 22.12.2025, Sputnik Türkiye

AK Parti MKYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "SDG 10 Mart mutabakatına uymalıdır" dedi. Çelik, "SDG Suriye'de PKK terör örgütüdür. Bu Türkiye için tehdit teşkil etmektedir. Bunların söylenmesi terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge ile çelişik bir şey değildir. Herhangi şekilde kan dökülmeden tek Suriye ve tek ordu ilkesi çerçevesinde orada bir ulusal bütünlük oluşsun. Herhangi bir şekilde Suriye'de yeni çatışma çıkmasın, kan dökülmesin. 10 Mart mutabakatına uyulması halinde bu yapı Türkiye için tehdit olmaktan çıkacaktır, Suriye için de." ifadelerini kullandı.Çelik'in konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle; Odağımız terör örgütünün feshiOdağımız PKK terör örgütünün feshi ve bunun gerçekleşmesi için silahların yakılması, bırakılmasıdır. Bu çerçevenin bizim açımızdan burada sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrı, sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle devlet politikasına dönüşmesidir. İnşallah bütün bu çalışmaların neticesi olarak terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine ulaşmayı hedef ediyoruz.SDG konusunda görüş ayrılığı yok SDG konusunda da bakanlarımız arasında, parti yetkililerimiz arasında görüş ayrılığı yoktur. Burada gerek şu anda bu işle doğrudan ilgili olan Dışişleri, Milli Savunma Bakanlığı, MİT arasında herhangi farklı bakış söz konusu değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ve talimatlar yerine getiriliyor.SDG Suriye'de PKK terör örgütüdürSDG Suriye'de PKK terör örgütüdür. Bu Türkiye için tehdit teşkil etmektedir. Bunların söylenmesi terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge ile çelişik bir şey değildir. Herhangi şekilde kan dökülmeden tek Suriye ve tek ordu ilkesi çerçevesinde orada bir ulusal bütünlük oluşsun. Herhangi bir şekilde Suriye'de yeni çatışma çıkmasın, kan dökülmesin. 10 Mart mutabakatına uyulması halinde bu yapı Türkiye için tehdit olmaktan çıkacaktır, Suriye için de. SDG 10 Mart mutabakatına uymalıdır. Boşaltılan mağaraları görüyor ve olumlu karşılıyoruz. Rakka ve Deyli Zor'da terör örgütü tarafından yapılan yeni tahkikatlar görüyoruz. Suriye'de ayrı Irak'ta ayrı politika güdülmeye çalışılıyor. Silah bırakma çalışmasının o tarafa henüz yansımamış olmasını bir tarafa bırakarak söylüyoruz. Faaliyetlerimizi, takiplerimizi yapıyoruz.Bir ülkede iki ordu, iki silahlı güç olmazDevletin gözü hepsini aynı anda görüyor. 360 derece görüyor. Dışişleri, Milli Savunma, MİT Başkanlığı arasında çelişki varmış gibi değerlendirmek büyük yanılgı olur. Devletimizin politikası tektir. SDG tarafından özerk bir güç olarak buranın parçası olalım gibisinden açıklama geliyor. Bir ülkede iki ordu, iki silahlı güç olmaz. Bunun sonu iç savaş senaryosudur.Ortaya gelen tabloda 10 Mart mutabakatını kabul ediyorum ama bloklar halinde uygularım demek ordu içinde ordu olarak faaliyet göstereceğim demektir. Bunun ne manaya geldiğini hepimiz biliyor. Terör örgütlerinin yakın bölgemizde tarihine baktığımızda şöyle yaklaşım var. Birtakım emperyalist devletler bu terör örgütlerine geçici ve sahte alan derinliği oluşturmaya başladığında terör örgütleri bu yönde düşünüyor. Burada doğrusu 10 Mart mutabakatının uygulanmasıdır. Ortada aklı işletmek lazım. Hiçbir terör örgütü hiçbir kardeşimizin kazanımı olamaz.10 Mart mutabakatına uyun diyoruz10 Mart mutabakatına uyun diyoruz. Bir terör örgütü yapılanması olmaktan çıkın diyoruz. Kendi kendinize hem Suriye'nin hem Türkiye'nin milli güvenliğine ayrı olarak devlet içinde ordu ilan ederseniz, ki bunun Kürt kardeşlerimizle hiçbir ilgisi yok. Bizim çağrımız kardeşlik siyasetidir bölgeye dönük olarak. Hiç kimse ne vekalet savaşlarıyla ne de terör örgütleriyle gölge düşürmeye kalkmasın. Türk, Kürt, Arabın ebedi kardeşliğine en güçlü bağlarla bağlı olarak bütün bunlar kan dökülmeden çözülsün, istikrar olsun istiyoruz. Artık kimse birilerinin vekalet savaşının parçası olmasın. Burada akılla, hikmetle, basiretle hareket etmek lazım. Öbür türlü hareket edilirse o yolun sonunun nereye çıkacağı zaten belli.Esas olan bugün SDG'yi kim silah bırakmasın diye cesaretlendiriyorsa, ordu içinde ordu, devlet içinde devlet olmaya doğru teşvik içine giriyorsa bu Suriye'ye yapılan en büyük kötülüklerden biridir. Biz bunlara gerek kalmasın, herhangi operasyona gerek kalmasın diye arzu ediyoruz. Gerektiğinde tereddütsüz yerine getirilir. Kimin ne dediği önemli olmaz."

ömer çelik, ak parti, suriye, sdg, pkk, milli savunma bakanlığı (msb)