Afrika Uluslar Kupası başladı: Osimhen, Nesyri, Toure ve Süper Lig'den 21 futbolcu var

35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) açılış maçında ev sahibi Fas, Komorlar'ı 2-0 yendi. 22.12.2025, Sputnik Türkiye

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen organizasyonun açılış maçında Fas ile Komorlar, Rabat kentindeki 69 bin 500 kişilik Prens Moulay Abdellah Stadı'nda karşı karşıya geldi.Fas, 55. dakikada Brahim Diaz ve 74. dakikada bir dönem Hatayspor forması da giyen Ayoub El Kaabi'nin golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı. Fas, 11. dakikada Soufiane Rahimi ile penaltı atışından yararlanamadı.Fas Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri, 76. dakikada Brahim Diaz'ın yerine oyuna girdi.Afrika Uluslar Kupası'nda bugün (22 Aralık) oynanacak maçlar:Afrika Uluslar Kupası 23 Aralık Salı günü maçları:AFCON 2025 turnuva formatı nasıl?Turnuva, takımların dörderli gruplarda mücadele ettiği grup aşamasıyla başlayacak ve bu aşamada gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi dört grup üçüncüsü adını eleme turlarına yazdıracak.Son 16 turuyla start alacak olan eleme heyecanı, çeyrek ve yarı finallerle devam ederek finale kadar uzanacak. 6 grupta 24 takım mücadele edecek.Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Süper Lig futbolcuları

