Afrika Uluslar Kupası başladı: Osimhen, Nesyri, Toure ve Süper Lig'den 21 futbolcu var
AFCON 2025
© AA / Fareed Kotb
35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) açılış maçında ev sahibi Fas, Komorlar'ı 2-0 yendi.
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen organizasyonun açılış maçında Fas ile Komorlar, Rabat kentindeki 69 bin 500 kişilik Prens Moulay Abdellah Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Fas, 55. dakikada Brahim Diaz ve 74. dakikada bir dönem Hatayspor forması da giyen Ayoub El Kaabi'nin golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı. Fas, 11. dakikada Soufiane Rahimi ile penaltı atışından yararlanamadı.
Fas - Komorlar
Fas Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri, 76. dakikada Brahim Diaz'ın yerine oyuna girdi.
AFCON 2025
Afrika Uluslar Kupası'nda bugün (22 Aralık) oynanacak maçlar:
A Grubu'nda Mali-Zambiya,
B Grubu'nda ise Güney Afrika-Angola,
Mısır-Zimbabve maçları oynanacak
Afrika Uluslar Kupası 23 Aralık Salı günü maçları:
Demokratik Kongo-Benin
Senegal-Botsvana
Nijerya-Tanzanya
Tunus-Uganda
AFCON 2025 turnuva formatı nasıl?
Turnuva, takımların dörderli gruplarda mücadele ettiği grup aşamasıyla başlayacak ve bu aşamada gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi dört grup üçüncüsü adını eleme turlarına yazdıracak.
Son 16 turuyla start alacak olan eleme heyecanı, çeyrek ve yarı finallerle devam ederek finale kadar uzanacak. 6 grupta 24 takım mücadele edecek.
Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Süper Lig futbolcuları
Alanyaspor: Steve Mounie (Benin), Maestro (Angola), Meschack Elia (Demokratik Kongo)
Galatasaray: Ismail Jakobs (Senegal), Victor Osimhen (Nijerya), Mario Lemina (Gabon)
Başakşehir: Oliver Kemen (Kamerun), Christopher Operi (Fildişi Sahili)
Beşiktaş: Wilfred Ndidi (Nijerya), El Bilal Toure (Mali)
Fenerbahçe: Dorgeles Nene (Mali), Youssef En-Nesyri (Fas)
Göztepe: Junior Olaitan (Benin), Novatus Miroshi (Tanzanya)
Kasımpaşa: Adem Arous (Tunus), Mortadha Ben Ouanes (Tunus)
Trabzonspor: Christ Inao Oulai (Fildişi Sahili), Paul Onuachu (Nijerya)
Kocaelispor: Show (Angola)
Samsunspor: Cherif Ndiaye (Senegal)
Çaykur Rizespor: Yahia Fofana (Fildişi Sahili)