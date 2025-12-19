Türkiye
İran petrolüne yönelik operasyon: ABD 29 nakliye gemisini yaptırım listesine aldı
İran petrolüne yönelik operasyon: ABD 29 nakliye gemisini yaptırım listesine aldı
ABD Hazine Bakanlığı, İran petrolü ve petrol ürünlerini taşıdığını belirttiği 'gölge filoya' yönelik olarak 29 gemi ve ilgili şirketlere yaptırım kararı aldı... 19.12.2025, Sputnik Türkiye
İran petrolüne yönelik operasyon: ABD 29 nakliye gemisini yaptırım listesine aldı

18:56 19.12.2025
ABD Hazine Bakanlığı, İran petrolü ve petrol ürünlerini taşıdığını belirttiği 'gölge filoya' yönelik olarak 29 gemi ve ilgili şirketlere yaptırım kararı aldı. Yetkili, bu hamleyle Tahran rejiminin gelir kaynaklarının kesilmeye devam edileceğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın petrol ve petrol ürünlerini taşıdığını iddia ettiği 'gölge filoya' yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı, 29 gemiyi ve bu gemileri işleten şirketleri yaptırım listesine ekledi. Bakanlık, hedeflenen gemiler ve şirketlerin, aldatıcı nakliye uygulamaları yoluyla yüz milyonlarca dolarlık İran petrol ürünü taşıdığını öne sürdü.

'Gelir kaynakları kesilmeye devam edecek'

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı John Hurley, yaptığı yazılı açıklamada, Tahran rejiminin "silahlı kuvvetlerini ve silah programlarını finanse etmek için kullandığı petrol gelirlerinden mahrum bırakmaya devam edeceklerini" ifade etti.
ABD, İran'a yaptırımları nükleer programı ve Ortadoğu'daki militan gruplara verdiği destek nedeniyle uyguladığını belirtiyor. İran ise nükleer çalışmalarının sivil amaçlı olduğunu savunuyor.

Gölge filo ve şirketler

Gölge filo tabiri, yaptırım uygulanan ülkelerden petrol veya petrol ürünleri taşımak için kullanılan, genellikle eski ve şeffaf olmayan mülkiyet yapılarına sahip gemilerden oluşan bir filo olarak tanımlanıyor.
Perşembe günkü eylem aynı zamanda, adı geçen gemilerden yedisiyle bağlantılı şirketlere sahip olduğu belirtilen Mısırlı iş insanı Hatem Elsaid Farid Ibrahim Sakr'ı da hedef aldı.
ABD bu ay içinde, daha önce İran petrolü taşımak suçlamasıyla yaptırım uyguladığı ve Venezüella petrolü taşıyan bir tankere yönelik de başka bir işlem gerçekleştirmişti.
