Trump’tan 'Altın Filo' planı
Trump'ın mevcut donanma gemilerini, yeni gemilerle değiştirmeyi ve 'Altın Filo' adını vermeyi planladığını bildirildi. 24.10.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın mevcut savaş gemilerini, Çin ve diğer iddia edilen tehditlere karşı daha etkili olacak yeni gemilerle değiştirmeyi planladığı bildirildi.The Wall Street Journal’ın Cuma günü kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump, 'Altın Filo' adını vereceği yeni savaş gemileriyle ABD Donanması’nı modernize etmeyi hedefliyor. Haberde, 'Altın Filo' isminin Deniz Kuvvetleri yetkilileri tarafından önerildiği, adlandırmanın Trump’ın 'Altın Kubbe' ve 'Altın Kart' gibi önceki projelerini hatırlattığı belirtildi.Gazeteye konuşan mevcut ve eski ABD yetkilileri, Trump’ın söz konusu projeyi Beyaz Saray ve Pentagon’un üst düzey temsilcileriyle görüştüğünü aktardı. Planın, 20 bin tona kadar ağırlığa sahip, mevcut gemilere göre daha güçlü silahlar taşıyabilen ve hipersonik uzun menzilli füzelerle donatılabilecek ağır zırhlı gemiler inşasını içerdiği kaydedildi.Kaynaklar, ayrıca korvetler ve yeni bir fırkateyn sınıfının da filoya dahil edilmesinin planlandığını bildirdi.Haberde, Trump’ın eylül ayı sonunda ABD Savaş Bakanlığı askeri liderleriyle yaptığı toplantıda, ABD Donanması’nın yeni savaş gemileri inşa etmeyi 'düşünmeye başlaması gerektiğini' söylediği aktarıldı. Trump’ın, gelecek yıl donanmanın denizaltılar, muhripler ve hücum gemileri de dahil olmak üzere en az 19 gemiyle genişletileceğini ifade ettiği belirtildi.
