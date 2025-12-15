https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/ab-rusyayi-destekledigi-gerekcesiyle-ilk-kez-bir-abd-vatandasina-yaptirim-uyguladi-1101828664.html
AB, Rusya'yı desteklediği gerekçesiyle ilk kez bir ABD vatandaşına yaptırım uyguladı
AB, Rusya'yı desteklediği gerekçesiyle ilk kez bir ABD vatandaşına yaptırım uyguladı
15.12.2025
AB Konseyi’nin kararnamesine göre, ABD vatandaşı olan John Mark Dougan, Kremlin yanlısı dijital bilgi işlem operasyonlarına karışmakla suçlanıyor.Açıklamada, AB’nin ilk kez bir ABD vatandaşı olan eski Florida şerif yardımcısı Dugan'a yaptırım uyguladığı belirtilerek, bu kişinin 2016'da Rusya'dan siyasi sığınma talebinde bulunduğu ve ‘İnternette Rus menşeili bilgi işlem operasyonlarını’ desteklemekle suçlandığı bilgisi verildi.AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanan kararname metninde, “John Dougan, internette Kremlin yanlısı dijital bilgi işlem operasyonlarına karışmakla açıkça suçlanıyor” denildi.Kararnamede ayrıca John Dougan'ın şu anda hem Amerikan hem de Rus vatandaşlığına sahip olduğu ifade ediliyor.AB Resmi Gazetesi'ndeki açıklamaya göre, AB toplam olarak Rusya karşıtı yaptırım listesine 17 gerçek kişi ve 4 kuruluşu daha ekledi.
