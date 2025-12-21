https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/uyusturucu-sorusturmasinda-6-tutuklama-1102033915.html

Uyuşturucu soruşturmasında 6 tutuklama, 1 şüpheliye adli kontrol kararı

Uyuşturucu soruşturmasında 6 tutuklama, 1 şüpheliye adli kontrol kararı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Cihan Şensözlü, Eser Küçükerol ve Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet... 21.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-21T22:15+0300

2025-12-21T22:15+0300

2025-12-21T22:34+0300

türki̇ye

kasım garipoğlu

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072211893_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7019322a576e5a56a2e46027155ba31a.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında 19 Aralık'ta gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilen şüphelilerin savcılıkça ifadeleri alındı.Şüpheliler Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Cihan Şensözlü, Mehmet Güçlü 'fuhşa teşvik ve aracılık etme', Eser Gökhan Küçükerol 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak', İsmail Ahmet Akçay ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile 'fuhşa teşvik ve aracılık etme' suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.Şüpheli Gizem Türedi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması istendi.Savcılığın sevk yazısında şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarının ve yaşantılarının birtakım suçları gizlemek veya suç işlemek amacına hizmet etmek olduğu bilgisi yer aldı. Hakimlikçe şüpheliler Macit, Gül, Şensözlü, Güçlü, Küçükerol ve Akçay tutuklanırken, şüpheli Türedi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.Ezgi Eyüboğlu serbest bırakılmıştıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından 19 Aralık'ta operasyon düzenlenmişti.Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülmüş, emniyetteki işlemlerinin ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Eyüboğlu, savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/uyusturucu-operasyonunda-gozaltina-alinmisti-ezgi-eyupoglu-hakkinda-yeni-gelisme-1101997371.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kasım garipoğlu, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, türkiye