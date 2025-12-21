Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/uyusturucu-sorusturmasinda-6-tutuklama-1102033915.html
Uyuşturucu soruşturmasında 6 tutuklama, 1 şüpheliye adli kontrol kararı
Uyuşturucu soruşturmasında 6 tutuklama, 1 şüpheliye adli kontrol kararı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Cihan Şensözlü, Eser Küçükerol ve Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet... 21.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-21T22:15+0300
2025-12-21T22:34+0300
türki̇ye
kasım garipoğlu
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072211893_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7019322a576e5a56a2e46027155ba31a.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında 19 Aralık'ta gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilen şüphelilerin savcılıkça ifadeleri alındı.Şüpheliler Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Cihan Şensözlü, Mehmet Güçlü 'fuhşa teşvik ve aracılık etme', Eser Gökhan Küçükerol 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak', İsmail Ahmet Akçay ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile 'fuhşa teşvik ve aracılık etme' suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.Şüpheli Gizem Türedi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması istendi.Savcılığın sevk yazısında şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarının ve yaşantılarının birtakım suçları gizlemek veya suç işlemek amacına hizmet etmek olduğu bilgisi yer aldı. Hakimlikçe şüpheliler Macit, Gül, Şensözlü, Güçlü, Küçükerol ve Akçay tutuklanırken, şüpheli Türedi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.Ezgi Eyüboğlu serbest bırakılmıştıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından 19 Aralık'ta operasyon düzenlenmişti.Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülmüş, emniyetteki işlemlerinin ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Eyüboğlu, savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/uyusturucu-operasyonunda-gozaltina-alinmisti-ezgi-eyupoglu-hakkinda-yeni-gelisme-1101997371.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072211893_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_76938afbd5801bfbaa4b35db5de788c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kasım garipoğlu, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, türkiye
kasım garipoğlu, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, türkiye

Uyuşturucu soruşturmasında 6 tutuklama, 1 şüpheliye adli kontrol kararı

22:15 21.12.2025 (güncellendi: 22:34 21.12.2025)
© AAİstanbul Adliye
İstanbul Adliye - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2025
© AA
Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Cihan Şensözlü, Eser Küçükerol ve Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Bir şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında 19 Aralık'ta gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilen şüphelilerin savcılıkça ifadeleri alındı.
Şüpheliler Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Cihan Şensözlü, Mehmet Güçlü 'fuhşa teşvik ve aracılık etme', Eser Gökhan Küçükerol 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak', İsmail Ahmet Akçay ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile 'fuhşa teşvik ve aracılık etme' suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Şüpheli Gizem Türedi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması istendi.
Savcılığın sevk yazısında şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarının ve yaşantılarının birtakım suçları gizlemek veya suç işlemek amacına hizmet etmek olduğu bilgisi yer aldı.
Hakimlikçe şüpheliler Macit, Gül, Şensözlü, Güçlü, Küçükerol ve Akçay tutuklanırken, şüpheli Türedi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ezgi Eyüboğlu serbest bırakılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından 19 Aralık'ta operasyon düzenlenmişti.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülmüş, emniyetteki işlemlerinin ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Eyüboğlu, savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.
Ezgi Eyüboğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2025
TÜRKİYE
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Ezgi Eyüboğlu hakkında yeni gelişme
19 Aralık, 19:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала