Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Ezgi Eyüboğlu hakkında yeni gelişme
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu kan ve saç örneği alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 19.12.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında yer alan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Adli Tıp Kurumu'na verdiği kan ve saç testlerinin ardından serbest bırakıldı.
19:48 19.12.2025 (güncellendi: 19:49 19.12.2025)
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu kan ve saç örneği alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler arasında yer alan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Adli Tıp Kurumu'na verdiği kan ve saç testlerinin ardından serbest bırakıldı.