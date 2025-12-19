Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/uyusturucu-operasyonunda-gozaltina-alinmisti-ezgi-eyupoglu-hakkinda-yeni-gelisme-1101997371.html
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Ezgi Eyüboğlu hakkında yeni gelişme
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Ezgi Eyüboğlu hakkında yeni gelişme
Sputnik Türkiye
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu kan ve saç örneği alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 19.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-19T19:48+0300
2025-12-19T19:49+0300
türki̇ye
türkiye
uyuşturucu
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu çetesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/13/1101953247_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4afa7bb060170177d326a0e12d2ad71d.jpg
İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında yer alan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Adli Tıp Kurumu'na verdiği kan ve saç testlerinin ardından serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/fenerbahce-baskani-sadettin-saran-ifadeye-cagrildi-1101988585.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/13/1101953247_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_93efcd06c8b9afecbad0f92f6a49a692.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi
türkiye, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Ezgi Eyüboğlu hakkında yeni gelişme

19:48 19.12.2025 (güncellendi: 19:49 19.12.2025)
© Fotoğraf Ezgi Eyüboğlu
 Ezgi Eyüboğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu kan ve saç örneği alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler arasında yer alan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Adli Tıp Kurumu'na verdiği kan ve saç testlerinin ardından serbest bırakıldı.
Sadettin Saran'dan Kutlualp'in çekilme kararı sonrası ilk açıklama geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2025
TÜRKİYE
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı
18:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала