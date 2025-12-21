https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/ankarada-hafta-sonu-avm-yogunlugu-yasandi-baskent-trafigi-kilitlendi-1102030143.html
Ankara'da hafta sonu AVM yoğunluğu yaşandı: Başkent trafiği kilitlendi
Ankara'da Konya yolu üzerindeki bir alışveriş merkezi önünde hafta sonu oluşan yoğunluk, trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi. 21.12.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/15/1102029964_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_347f3f6285629aaa55cdfaa83c9710e2.jpg
Başkentte yılın son günlerinde alışverişe çıkanların araçlarıyla AVM'lere yönelmesi, Konya yolu güzergahında uzun araç kuyruklarına neden oldu.Yaklaşık 35 dakikadır trafikte sıkıştığını söyleyen bir sürücü, yoğunluğun ilerlemeyi zorlaştırdığını ifade etti. Alışveriş için gelen başka bir sürücü ise 6 Şubat depremlerinden sonra Ankara trafiğinin belirgin şekilde arttığını dile getirdi.Sürücüler, yetkililerden Ankara’da son iki yılda artan trafik sıkışıklığına çözüm bulunmasını istedi.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/15/1102029964_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4396bb15d4ffbd0aa0feb42f1c25a778.jpg
ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, trafik, trafik polisi, trafik ihlali, trafik kontrolü
Başkentte yılın son günlerinde alışverişe çıkanların araçlarıyla AVM'lere yönelmesi, Konya yolu güzergahında uzun araç kuyruklarına neden oldu.
Yaklaşık 35 dakikadır trafikte sıkıştığını söyleyen bir sürücü, yoğunluğun ilerlemeyi zorlaştırdığını ifade etti. Alışveriş için gelen başka bir sürücü ise 6 Şubat depremlerinden sonra Ankara trafiğinin belirgin şekilde arttığını dile getirdi.
Sürücüler, yetkililerden Ankara’da son iki yılda artan trafik sıkışıklığına çözüm bulunmasını istedi.