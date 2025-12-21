Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/ankarada-hafta-sonu-avm-yogunlugu-yasandi-baskent-trafigi-kilitlendi-1102030143.html
Ankara'da hafta sonu AVM yoğunluğu yaşandı: Başkent trafiği kilitlendi
Ankara'da hafta sonu AVM yoğunluğu yaşandı: Başkent trafiği kilitlendi
Ankara'da Konya yolu üzerindeki bir alışveriş merkezi önünde hafta sonu oluşan yoğunluk, trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi. 21.12.2025
Başkentte yılın son günlerinde alışverişe çıkanların araçlarıyla AVM'lere yönelmesi, Konya yolu güzergahında uzun araç kuyruklarına neden oldu.Yaklaşık 35 dakikadır trafikte sıkıştığını söyleyen bir sürücü, yoğunluğun ilerlemeyi zorlaştırdığını ifade etti. Alışveriş için gelen başka bir sürücü ise 6 Şubat depremlerinden sonra Ankara trafiğinin belirgin şekilde arttığını dile getirdi.Sürücüler, yetkililerden Ankara’da son iki yılda artan trafik sıkışıklığına çözüm bulunmasını istedi.
ankara, trafik
ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, trafik, trafik polisi, trafik ihlali, trafik kontrolü

Ankara'da hafta sonu AVM yoğunluğu yaşandı: Başkent trafiği kilitlendi

19:22 21.12.2025
© AA / İsmail AslandağAnkara trafiği
Ankara trafiği - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2025
© AA / İsmail Aslandağ
Ankara'da Konya yolu üzerindeki bir alışveriş merkezi önünde hafta sonu oluşan yoğunluk, trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi.
Başkentte yılın son günlerinde alışverişe çıkanların araçlarıyla AVM'lere yönelmesi, Konya yolu güzergahında uzun araç kuyruklarına neden oldu.
Yaklaşık 35 dakikadır trafikte sıkıştığını söyleyen bir sürücü, yoğunluğun ilerlemeyi zorlaştırdığını ifade etti. Alışveriş için gelen başka bir sürücü ise 6 Şubat depremlerinden sonra Ankara trafiğinin belirgin şekilde arttığını dile getirdi.
Sürücüler, yetkililerden Ankara’da son iki yılda artan trafik sıkışıklığına çözüm bulunmasını istedi.
