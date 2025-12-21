https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/ankarada-hafta-sonu-avm-yogunlugu-yasandi-baskent-trafigi-kilitlendi-1102030143.html

Ankara'da hafta sonu AVM yoğunluğu yaşandı: Başkent trafiği kilitlendi

Ankara'da hafta sonu AVM yoğunluğu yaşandı: Başkent trafiği kilitlendi

Sputnik Türkiye

Ankara'da Konya yolu üzerindeki bir alışveriş merkezi önünde hafta sonu oluşan yoğunluk, trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi. 21.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-21T19:22+0300

2025-12-21T19:22+0300

2025-12-21T19:22+0300

türki̇ye

ankara

ankara büyükşehir belediyesi

ankara valiliği

trafik

trafik polisi

trafik ihlali

trafik kontrolü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/15/1102029964_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_347f3f6285629aaa55cdfaa83c9710e2.jpg

Başkentte yılın son günlerinde alışverişe çıkanların araçlarıyla AVM'lere yönelmesi, Konya yolu güzergahında uzun araç kuyruklarına neden oldu.Yaklaşık 35 dakikadır trafikte sıkıştığını söyleyen bir sürücü, yoğunluğun ilerlemeyi zorlaştırdığını ifade etti. Alışveriş için gelen başka bir sürücü ise 6 Şubat depremlerinden sonra Ankara trafiğinin belirgin şekilde arttığını dile getirdi.Sürücüler, yetkililerden Ankara’da son iki yılda artan trafik sıkışıklığına çözüm bulunmasını istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/istanbul-2025te-de-dunyanin-en-kotu-trafigine-sahip-sehri-secildi-1101631431.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, trafik, trafik polisi, trafik ihlali, trafik kontrolü