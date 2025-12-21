https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/usakov-ukrayna-ve-avrupanin-onerdigi-hukumler-barisi-yakinlastirmiyor-1102022339.html

Uşakov: Ukrayna ve Avrupa'nın önerdiği hükümler barışı yakınlaştırmıyor

Uşakov: Ukrayna ve Avrupa'nın önerdiği hükümler barışı yakınlaştırmıyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna'da çözüm bulma çabaları hakkında Putin'in yardımcısı Uşakov'dan açıklama geldi. 21.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-21T11:58+0300

2025-12-21T11:58+0300

2025-12-21T11:58+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

yuriy uşakov

ukrayna

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1b/1077824316_0:244:2773:1804_1920x0_80_0_0_d95ad3f5eec0d1cdb206399f6a2751d3.jpg

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Ukraynalı ve Avrupalılar tarafından ABD'nin barış planı için önerilen değişikliklerin barış anlaşmasını yakınlaştırmadığını vurguladı.ABD, Rusya ve Ukrayna'dan uzmanların üçlü toplantı yapması yönünde bir inisiyatifi kimsenin ciddi şekilde gündeme getirmediğinin altını çizen Uşakov, bu konuda bir çalışma yürütülmediğini kaydetti.Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev'in Miami'de ABD'li ortaklarla müzakerelerde bulunduğunu anlatan Uşakov, Dmitriyev'in Moskova'ya döndükten sonra temaslarına dair rapor vereceğini bildirdi.Uşakov, ABD'nin barışçıl çözümle ilgili belgelerini henüz görmediğini de sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/peskov-putin-macronla-diyaloga-hazir-1102019641.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, yuriy uşakov, ukrayna, rusya