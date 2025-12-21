Uşakov: Ukrayna ve Avrupa'nın önerdiği hükümler barışı yakınlaştırmıyor
© Sputnik / Кирилл КаллиниковRusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Abone ol
Ukrayna'da çözüm bulma çabaları hakkında Putin'in yardımcısı Uşakov'dan açıklama geldi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Ukraynalı ve Avrupalılar tarafından ABD'nin barış planı için önerilen değişikliklerin barış anlaşmasını yakınlaştırmadığını vurguladı.
ABD, Rusya ve Ukrayna'dan uzmanların üçlü toplantı yapması yönünde bir inisiyatifi kimsenin ciddi şekilde gündeme getirmediğinin altını çizen Uşakov, bu konuda bir çalışma yürütülmediğini kaydetti.
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev'in Miami'de ABD'li ortaklarla müzakerelerde bulunduğunu anlatan Uşakov, Dmitriyev'in Moskova'ya döndükten sonra temaslarına dair rapor vereceğini bildirdi.
Uşakov, ABD'nin barışçıl çözümle ilgili belgelerini henüz görmediğini de sözlerine ekledi.
ABD, Rusya ve Ukrayna'dan uzmanların üçlü toplantı yapması yönünde bir inisiyatifi kimsenin ciddi şekilde gündeme getirmediğinin altını çizen Uşakov, bu konuda bir çalışma yürütülmediğini kaydetti.
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev'in Miami'de ABD'li ortaklarla müzakerelerde bulunduğunu anlatan Uşakov, Dmitriyev'in Moskova'ya döndükten sonra temaslarına dair rapor vereceğini bildirdi.
Uşakov, ABD'nin barışçıl çözümle ilgili belgelerini henüz görmediğini de sözlerine ekledi.