UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Uşakov: Ukrayna ve Avrupa'nın önerdiği hükümler barışı yakınlaştırmıyor
21.12.2025
ukrayna kri̇zi̇
abd
yuriy uşakov
ukrayna
rusya
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Ukraynalı ve Avrupalılar tarafından ABD'nin barış planı için önerilen değişikliklerin barış anlaşmasını yakınlaştırmadığını vurguladı.ABD, Rusya ve Ukrayna'dan uzmanların üçlü toplantı yapması yönünde bir inisiyatifi kimsenin ciddi şekilde gündeme getirmediğinin altını çizen Uşakov, bu konuda bir çalışma yürütülmediğini kaydetti.Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev'in Miami'de ABD'li ortaklarla müzakerelerde bulunduğunu anlatan Uşakov, Dmitriyev'in Moskova'ya döndükten sonra temaslarına dair rapor vereceğini bildirdi.Uşakov, ABD'nin barışçıl çözümle ilgili belgelerini henüz görmediğini de sözlerine ekledi.
ukrayna
rusya
11:58 21.12.2025
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov
Ukrayna'da çözüm bulma çabaları hakkında Putin'in yardımcısı Uşakov'dan açıklama geldi.
UKRAYNA KRİZİ
