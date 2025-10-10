https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/sarkici-gullu-sorusturmasinda-yeni-gelisme-adli-tip-kurumu-raporu-cikti-1100087924.html
Şarkıcı Güllü soruşturmasında yeni gelişme: Adli Tıp Kurumu raporu çıktı
Şarkıcı Güllü soruşturmasında yeni gelişme: Adli Tıp Kurumu raporu çıktı
Sputnik Türkiye
Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı DNA raporu dosyaya... 10.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-10T14:01+0300
2025-10-10T14:01+0300
2025-10-10T14:01+0300
yaşam
şarkıcı güllü
güllü
yalova
adli tıp kurumu
dna
dna testi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099680650_0:28:1242:727_1920x0_80_0_0_51e1c1c020f06d400c766c9979811e3f.jpg
Ünlü şarkıcı Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu raporu da dosyaya girdi. Rapora göre Güllü’nün tırnak aralarında yalnızca kendi DNA’sı bulundu, başka herhangi birine ait iz bulunmadı. Soruşturmada yeni gelişme Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili tüm detaylar incelenirken 'cinayet' iddiaları da gündeme gelmişti. Hürriyet'in haberine göre, soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı ve ünlü ismin Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı DNA raporu dosyaya girdi. Rapora göre Güllü’nün tırnak aralarında yalnızca kendi DNA’sı bulundu, başka herhangi birine ait iz bulunmadı. Bu bulgu, Güllü’nün düşmeden önce herhangi bir boğuşma ya da fiziksel müdahale yaşamadığını ortaya koydu. Ailenin avukatı Rahmi Çelik soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtirken, "Dosyada bir tane gelişme olmuştur. Biyoloji İhtisas Dairesinin göndermiş olduğu bir rapor vardır. Bu rapor neticesinde, aynen şunu söylemektedir. Güllü hanımın otopsi esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Bunlar değerlendirilmiş olduğu zaman, dosyaya gerekli raporlar geldiği zaman kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/gullunun-cocuklarinin-ifadeleri-ortaya-cikti-alkol-aldiginda-normalden-hizli-yurur-dengesini-1099960370.html
yalova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099680650_0:0:1242:933_1920x0_80_0_0_00ae7d6950465a5255a9b20157630720.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şarkıcı güllü, güllü, yalova, adli tıp kurumu, dna, dna testi
şarkıcı güllü, güllü, yalova, adli tıp kurumu, dna, dna testi
Şarkıcı Güllü soruşturmasında yeni gelişme: Adli Tıp Kurumu raporu çıktı
Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı DNA raporu dosyaya girdi. Rapora göre, ünlü şarkıcının tırnaklarında başka birine ait DNA örneğine rastlanmadı.
Ünlü şarkıcı Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu raporu da dosyaya girdi. Rapora göre Güllü’nün tırnak aralarında yalnızca kendi DNA’sı bulundu, başka herhangi birine ait iz bulunmadı.
Soruşturmada yeni gelişme
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili tüm detaylar incelenirken 'cinayet' iddiaları da gündeme gelmişti. Hürriyet'in haberine göre, soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı ve ünlü ismin Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı DNA raporu dosyaya girdi. Rapora göre Güllü’nün tırnak aralarında yalnızca kendi DNA’sı bulundu, başka herhangi birine ait iz bulunmadı. Bu bulgu, Güllü’nün düşmeden önce herhangi bir boğuşma ya da fiziksel müdahale yaşamadığını ortaya koydu.
Ailenin avukatı Rahmi Çelik soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtirken, "Dosyada bir tane gelişme olmuştur. Biyoloji İhtisas Dairesinin göndermiş olduğu bir rapor vardır. Bu rapor neticesinde, aynen şunu söylemektedir. Güllü hanımın otopsi esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Bunlar değerlendirilmiş olduğu zaman, dosyaya gerekli raporlar geldiği zaman kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.