Şarkıcı Güllü soruşturmasında yeni gelişme: Adli Tıp Kurumu raporu çıktı

Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı DNA raporu dosyaya... 10.10.2025, Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu raporu da dosyaya girdi. Rapora göre Güllü’nün tırnak aralarında yalnızca kendi DNA’sı bulundu, başka herhangi birine ait iz bulunmadı. Soruşturmada yeni gelişme Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili tüm detaylar incelenirken 'cinayet' iddiaları da gündeme gelmişti. Hürriyet'in haberine göre, soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı ve ünlü ismin Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı DNA raporu dosyaya girdi. Rapora göre Güllü’nün tırnak aralarında yalnızca kendi DNA’sı bulundu, başka herhangi birine ait iz bulunmadı. Bu bulgu, Güllü’nün düşmeden önce herhangi bir boğuşma ya da fiziksel müdahale yaşamadığını ortaya koydu. Ailenin avukatı Rahmi Çelik soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtirken, "Dosyada bir tane gelişme olmuştur. Biyoloji İhtisas Dairesinin göndermiş olduğu bir rapor vardır. Bu rapor neticesinde, aynen şunu söylemektedir. Güllü hanımın otopsi esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Bunlar değerlendirilmiş olduğu zaman, dosyaya gerekli raporlar geldiği zaman kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

