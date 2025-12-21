https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/transfer-kulisi-super-lig-ara-transferinde-ilk-anlasma-fenerbahceden-geldi-1102027168.html

Transfer kulisi: Süper Lig ara transferinde ilk anlaşma Fenerbahçe'den geldi

Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, kulislerde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi... 21.12.2025, Sputnik Türkiye

Sezon başında Alanyaspor’a transfer olan 22 yaşındaki Angolalı futbolcu Maestro’nun, kısa sürede Süper Lig’e uyum sağlayarak dikkatleri üzerine çektiği biliniyor. Kulislerde yer alan bilgilere göre, Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek’in, genç oyuncu ve temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia ediliyor.Maestro’nun da kariyerine Fenerbahçe gibi hedefleri olan bir kulüpte devam etmeye sıcak baktığı öne sürülürken, transferin önündeki tek pürüzün iki kulüp arasındaki bonservis pazarlıkları olduğu ifade ediliyor. İddiaya göre Alanyaspor, Maestro için 6 milyon Euro bonservis bedeli talep ederken, Fenerbahçe’nin ilk aşamada 4,5 milyon Euro’luk bir teklif sunduğu konuşuluyor.Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve sarı-lacivertli yönetimin bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istediği kulislerde dile getiriliyor. Teknik heyetin de olumlu rapor verdiği belirtilen Maestro transferinde, pazarlıkların seyrine göre teklifin bonuslarla birlikte yukarı çekilebileceği öne sürülüyor. Alanyaspor’un hafta içerisinde Fenerbahçe’ye yanıt vermesinin beklendiği de gelen bilgiler arasında.Tam adı Antonio Simao Muanza olan Angolalı ön libero, Alanyaspor formasıyla bu sezon çıktığı 14 maçta 1014 dakika süre alıp 1 gol ve 1 asist yaptı. Piyasa değeri 4 milyon euro.

