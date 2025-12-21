https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/dem-parti-imrali-heyetinin-bakan-tunc-ve-tbmm-baskani-kurtulmusu-ziyaret-edecegi-tarih-belli-oldu-1102034559.html

DEM Parti İmralı Heyeti'nin Bakan Tunç ve TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret edeceği tarih belli oldu

DEM Parti İmralı Heyeti, salı günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek. 21.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-21T23:05+0300

2025-12-21T23:05+0300

2025-12-21T23:20+0300

DEM Parti İmralı heyeti salı günü saat 12:30’da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve saat 10:30’ da ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek

