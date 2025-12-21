Türkiye
DEM Parti İmralı Heyeti'nin Bakan Tunç ve TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret edeceği tarih belli oldu
DEM Parti İmralı Heyeti'nin Bakan Tunç ve TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret edeceği tarih belli oldu
DEM Parti İmralı Heyeti, salı günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek. 21.12.2025, Sputnik Türkiye
DEM Parti İmralı heyeti salı günü saat 12:30’da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve saat 10:30’ da ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek
23:05 21.12.2025 (güncellendi: 23:20 21.12.2025)
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
Ayrıntılar geliyor
DEM Parti İmralı Heyeti, salı günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek.
DEM Parti İmralı heyeti salı günü saat 12:30’da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve saat 10:30’ da ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek
