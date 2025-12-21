Türkiye
İstanbul dahil batı bölgelerinde yağış bekleniyor: İki il için sarı kodlu sağanak uyarısı verildi
İstanbul dahil batı bölgelerinde yağış bekleniyor: İki il için sarı kodlu sağanak uyarısı verildi
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara dahil batı bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Sarı kodlu yağış uyarısı verilen Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını riski var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Aralık Pazar günü hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Zonguldak, Bolu, Düzce, Erzincan, Tunceli çevreleri, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Ankara ve Eskişehir’in güneyi, Konya’nın kuzey ve batısı ile Erzurum'un batısının yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güney ve doğulu, kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Sarı kodlu uyarı varYağışların, Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MARMARAParçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu ile Tekirdağ çevreleri ve Kırklareli’nin kıyı ilçelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.EGEParçalı ve çok bulutlu. İzmir, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Muğla çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis görülebilir.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, batı kesimleri çok bulutlu. Batı Akdeniz’de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. İç kesimlerde pus ve sis görülebilir.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu. Ankara ile Eskişehir’in güneyi, Konya’nın kuzey ve batısında yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülecek.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimleri çok bulutlu. Gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis görülecek.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyi çok bulutlu. Gece saatlerinde Erzincan, Tunceli çevreleri ile Erzurum’un batısında yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve sis görülecek.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
09:18 21.12.2025
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara dahil batı bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Sarı kodlu yağış uyarısı verilen Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını riski var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Aralık Pazar günü hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Zonguldak, Bolu, Düzce, Erzincan, Tunceli çevreleri, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Ankara ve Eskişehir’in güneyi, Konya’nın kuzey ve batısı ile Erzurum'un batısının yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve doğulu, kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Sarı kodlu uyarı var

Yağışların, Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu ile Tekirdağ çevreleri ve Kırklareli’nin kıyı ilçelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
BURSA | 13°C | Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE | 14°C | Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL | 13°C | Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ | 9°C | Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu. İzmir, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Muğla çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis görülebilir.
AFYONKARAHİSAR | 7°C | Parçalı çok bulutlu, yağmurlu
DENİZLİ | 12°C | Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR | 17°C | Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
MUĞLA | 12°C | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri çok bulutlu. Batı Akdeniz’de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. İç kesimlerde pus ve sis görülebilir.
ADANA | 17°C | Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA | 17°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli
HATAY | 15°C | Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA | 9°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu. Ankara ile Eskişehir’in güneyi, Konya’nın kuzey ve batısında yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülecek.
ANKARA | 8°C | Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR | 7°C | Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ | 9°C | Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KONYA | 6°C | Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batı ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimleri çok bulutlu. Gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis görülecek.
BOLU | 7°C | Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
DÜZCE | 11°C | Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
SİNOP | 15°C | Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK | 12°C | Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA | 10°C | Parçalı ve çok bulutlu
RİZE | 15°C | Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN | 14°C | Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON | 15°C | Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyi çok bulutlu. Gece saatlerinde Erzincan, Tunceli çevreleri ile Erzurum’un batısında yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve sis görülecek.
ERZURUM | 5°C | Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
KARS | 3°C | Parçalı ve az bulutlu
MALATYA | 9°C | Parçalı ve az bulutlu
VAN | 8°C | Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN | 14°C | Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR | 12°C | Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP | 12°C | Parçalı ve az bulutlu
MARDİN | 9°C | Parçalı ve az bulutlu
