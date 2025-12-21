https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/istanbul-dahil-bati-bolgelerinde-yagis-bekleniyor-iki-il-icin-sari-kodlu-saganak-uyarisi-verildi-1102016614.html

İstanbul dahil batı bölgelerinde yağış bekleniyor: İki il için sarı kodlu sağanak uyarısı verildi

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara dahil batı bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Sarı kodlu yağış uyarısı verilen Muğla ve... 21.12.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/01/1098307409_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_2333ea927ed1bdba43ce1df7723e62d5.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Aralık Pazar günü hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Zonguldak, Bolu, Düzce, Erzincan, Tunceli çevreleri, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Ankara ve Eskişehir’in güneyi, Konya’nın kuzey ve batısı ile Erzurum'un batısının yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güney ve doğulu, kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Sarı kodlu uyarı varYağışların, Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MARMARAParçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu ile Tekirdağ çevreleri ve Kırklareli’nin kıyı ilçelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.EGEParçalı ve çok bulutlu. İzmir, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Muğla çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis görülebilir.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, batı kesimleri çok bulutlu. Batı Akdeniz’de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. İç kesimlerde pus ve sis görülebilir.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu. Ankara ile Eskişehir’in güneyi, Konya’nın kuzey ve batısında yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülecek.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimleri çok bulutlu. Gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis görülecek.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyi çok bulutlu. Gece saatlerinde Erzincan, Tunceli çevreleri ile Erzurum’un batısında yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve sis görülecek.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

SON HABERLER

