https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/prof-dr-sener-usumezsoy-survivora-mi-katiliyor-cok-basit-kalir-benim-olmam-onlar-icin-haksiz-1101473762.html
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Survivor'a mı katılıyor? 'Çok basit kalır. Benim olmam, onlar için haksız rekabet olurdu'
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Survivor'a mı katılıyor? 'Çok basit kalır. Benim olmam, onlar için haksız rekabet olurdu'
Sputnik Türkiye
Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy katıldığı programda ‘Survivor’da yarışabileceğini söyledi. “Survivor’a katılır mısınız” sorusuna olumlu yanıt veren... 02.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-02T12:06+0300
2025-12-02T12:06+0300
2025-12-02T12:06+0300
yaşam
şener üşümezsoy
kenya
survivor
acun ilıcalı
tuğba özay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101474096_0:0:3426:1927_1920x0_80_0_0_ea2ae1ff0d241921aa81ba7a5e219968.jpg
Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Survivor'a katılacağına yönelik iddialara yanıt verdi. Üşümezsoy iddialı bir açıklama yaptı ve "Benim için Survivor çok basit kalır. Şimdiki kadroyu da gördüm. Benim olmam, onlar için haksız rekabet olurdu” dedi.Üşümezsoy Survivor'a mı katılıyor?Deprem Bilimci Prof. Dr. Üşümezsoy, Özlem Esra Ada’nın sunduğu ‘Pembe Masa’ programına konuk oldu.Üşümezsoy yeni sezonu heyecanla beklenen ‘Survivor’ yarışmasına katılıp katılmayacağı sorulunca iddialı konuştu.Üşümezsoy “Tabii giderim. Benim için Survivor çok basit kalır. Şimdiki giden kadroyu da gördüm, Bayhan filan var. Benim olmam, onlar için haksız rekabet olurdu” dedi.'Acun’la aramda kan davası gibi bir durum var'Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı ile aralarının bozuk olduğunu da itiraf eden bilim insanı “Acun’un ben baş starıyım. Daha önce ‘Yok Böyle Dans’ yarışmasında yer almam için 500 bin dolar teklif etti. Ama ben reddettim. Bu sebeple Acun’la aramda kan davası gibi bir durum var” diye konuştu.'Tuğba Özay çılgın bir kız'Şener Üşümezsoy, yıllar önce televizyon programı için gittiği Kenya anısını anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/acun-ilicali-duyurdu-unlu-oyuncu-survivor-kadrosuna-dahil-oldu-1101132494.html
kenya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101474096_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_f9e2fe42e3404771dd047ae418965b73.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şener üşümezsoy, kenya, survivor, acun ilıcalı, tuğba özay
şener üşümezsoy, kenya, survivor, acun ilıcalı, tuğba özay
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Survivor'a mı katılıyor? 'Çok basit kalır. Benim olmam, onlar için haksız rekabet olurdu'
Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy katıldığı programda ‘Survivor’da yarışabileceğini söyledi. “Survivor’a katılır mısınız” sorusuna olumlu yanıt veren Üşümezsoy “Benim için Survivor çok basit kalır. Şimdiki kadroyu da gördüm. Benim olmam, onlar için haksız rekabet olurdu” dedi.
Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Survivor'a katılacağına yönelik iddialara yanıt verdi. Üşümezsoy iddialı bir açıklama yaptı ve "Benim için Survivor çok basit kalır. Şimdiki kadroyu da gördüm. Benim olmam, onlar için haksız rekabet olurdu” dedi.
Üşümezsoy Survivor'a mı katılıyor?
Deprem Bilimci Prof. Dr. Üşümezsoy, Özlem Esra Ada’nın sunduğu ‘Pembe Masa’ programına konuk oldu.
Üşümezsoy yeni sezonu heyecanla beklenen ‘Survivor’ yarışmasına katılıp katılmayacağı sorulunca iddialı konuştu.
Üşümezsoy “Tabii giderim. Benim için Survivor çok basit kalır. Şimdiki giden kadroyu da gördüm, Bayhan filan var. Benim olmam, onlar için haksız rekabet olurdu” dedi.
'Acun’la aramda kan davası gibi bir durum var'
Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı ile aralarının bozuk olduğunu da itiraf eden bilim insanı “Acun’un ben baş starıyım. Daha önce ‘Yok Böyle Dans’ yarışmasında yer almam için 500 bin dolar teklif etti. Ama ben reddettim. Bu sebeple Acun’la aramda kan davası gibi bir durum var” diye konuştu.
'Tuğba Özay çılgın bir kız'
Şener Üşümezsoy, yıllar önce televizyon programı için gittiği Kenya anısını anlattı:
“Kenya’ya çekime gittik, bir yarışma programı için. Ben bir anda timsah dolu göle atladım ve yüzmeye başladım. Tuğba Özay da vardı, çılgın bir kız. Onunla açıldık ve yüzdük. Çünkü ben araştırmıştım ve timsahların dört ayağını yere basmadan avlarına saldıramadığını öğrenmiştim. Bunun verdiği güvenle çok rahat yüzdüm ve yapım çok güzel görüntüler almıştı. Ama buna rağmen çok korkmuşlardı.”