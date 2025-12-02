https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/prof-dr-sener-usumezsoy-survivora-mi-katiliyor-cok-basit-kalir-benim-olmam-onlar-icin-haksiz-1101473762.html

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Survivor'a mı katılıyor? 'Çok basit kalır. Benim olmam, onlar için haksız rekabet olurdu'

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Survivor'a mı katılıyor? 'Çok basit kalır. Benim olmam, onlar için haksız rekabet olurdu'

Sputnik Türkiye

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy katıldığı programda ‘Survivor’da yarışabileceğini söyledi. “Survivor’a katılır mısınız” sorusuna olumlu yanıt veren... 02.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-02T12:06+0300

2025-12-02T12:06+0300

2025-12-02T12:06+0300

yaşam

şener üşümezsoy

kenya

survivor

acun ilıcalı

tuğba özay

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101474096_0:0:3426:1927_1920x0_80_0_0_ea2ae1ff0d241921aa81ba7a5e219968.jpg

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Survivor'a katılacağına yönelik iddialara yanıt verdi. Üşümezsoy iddialı bir açıklama yaptı ve "Benim için Survivor çok basit kalır. Şimdiki kadroyu da gördüm. Benim olmam, onlar için haksız rekabet olurdu” dedi.Üşümezsoy Survivor'a mı katılıyor?Deprem Bilimci Prof. Dr. Üşümezsoy, Özlem Esra Ada’nın sunduğu ‘Pembe Masa’ programına konuk oldu.Üşümezsoy yeni sezonu heyecanla beklenen ‘Survivor’ yarışmasına katılıp katılmayacağı sorulunca iddialı konuştu.Üşümezsoy “Tabii giderim. Benim için Survivor çok basit kalır. Şimdiki giden kadroyu da gördüm, Bayhan filan var. Benim olmam, onlar için haksız rekabet olurdu” dedi.'Acun’la aramda kan davası gibi bir durum var'Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı ile aralarının bozuk olduğunu da itiraf eden bilim insanı “Acun’un ben baş starıyım. Daha önce ‘Yok Böyle Dans’ yarışmasında yer almam için 500 bin dolar teklif etti. Ama ben reddettim. Bu sebeple Acun’la aramda kan davası gibi bir durum var” diye konuştu.'Tuğba Özay çılgın bir kız'Şener Üşümezsoy, yıllar önce televizyon programı için gittiği Kenya anısını anlattı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/acun-ilicali-duyurdu-unlu-oyuncu-survivor-kadrosuna-dahil-oldu-1101132494.html

kenya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şener üşümezsoy, kenya, survivor, acun ilıcalı, tuğba özay