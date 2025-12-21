Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, derin devleti ifşa eden açıklamaları nedeniyle ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'a teşekkür etti.



Gabbard daha önce, kendisine bağlı kurumların Rusya'nın Avrupa'yı fethetmeye çalıştığına inandığı yönündeki haberleri yalanlamış ve bu iddiaları 'derin devlet içindeki şahinlerin' Washington'un Ukrayna'daki barış çabalarını baltalama girişimi olarak nitelendirmişti.



X hesabından açıklama yaparak Gabbard'a minnettarlığını dile getiren Dmitriyev, "Tulsi Gabbard, sadece Obama ve Biden'ın 'Rusya komplosunu' nasıl başlattığını belgelemekle kalmayıp, aynı zamanda İngiltere ve AB genelinde Rus karşıtı paranoyayı körükleyerek 3. Dünya Savaşı'nı başlatmaya çalışan derin devletin savaş makinesini de ifşa ettiği için olağanüstü biri" ifadelerini kullandı.



Gabbard gibi sağduyulu seslerin önemli olduğunu belirten Dmitriyev, bunların akıl sağlığını, barışı ve güvenliği yeniden tesis edeceğini vurguladı.