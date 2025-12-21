Türkiye
Putin, St. Petersburg'da AEB Zirvesi'ne katılarak BDT liderleriyle görüşecek
Putin, St. Petersburg’da AEB Zirvesi’ne katılarak BDT liderleriyle görüşecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazar ve pazartesi günleri St. Petersburg'da Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısına katılarak BDT liderleriyle bir araya gelecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21–22 Aralık’ta St. Petersburg’da Avrasya Ekonomik Birliği’nin en üst düzey organı olan Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısına katılacak ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderleriyle geleneksel resmi olmayan yıl sonu buluşmasında bir araya gelecek.Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin’in çalışma programı 21 Aralık’ta, Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi oturumuna katılımıyla başlayacak.Liderlerin, Avrasya Ekonomik Birliği’nin (AEB) güncel çalışma gündemini ele almaları, entegrasyon süreçlerinin daha da derinleştirilmesi ve Birlik çerçevesinde ortak pazarın geliştirilmesine yönelik yeni hedefler belirlemeleri bekleniyor. Ayrıca bir dizi önemli belge ve kararın onaylanması da planlanıyor.Bu çerçevede, AEB ile Endonezya arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın imzalanmasının da gündemde olduğu belirtildi. BDT liderler zirvesinin ise yıl sonu değerlendirmeleri ve ortak işbirliği konularına odaklanması öngörülüyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazar ve pazartesi günleri St. Petersburg’da Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısına katılarak BDT liderleriyle bir araya gelecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21–22 Aralık’ta St. Petersburg’da Avrasya Ekonomik Birliği’nin en üst düzey organı olan Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısına katılacak ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderleriyle geleneksel resmi olmayan yıl sonu buluşmasında bir araya gelecek.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin’in çalışma programı 21 Aralık’ta, Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi oturumuna katılımıyla başlayacak.
Liderlerin, Avrasya Ekonomik Birliği’nin (AEB) güncel çalışma gündemini ele almaları, entegrasyon süreçlerinin daha da derinleştirilmesi ve Birlik çerçevesinde ortak pazarın geliştirilmesine yönelik yeni hedefler belirlemeleri bekleniyor. Ayrıca bir dizi önemli belge ve kararın onaylanması da planlanıyor.
Bu çerçevede, AEB ile Endonezya arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın imzalanmasının da gündemde olduğu belirtildi. BDT liderler zirvesinin ise yıl sonu değerlendirmeleri ve ortak işbirliği konularına odaklanması öngörülüyor.
