Putin: Afrika ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova’nın tüm Afrika ülkeleriyle işbirliğini genişletmeye çalıştığını belirtti. 20.12.2025, Sputnik Türkiye

Mısır’ın başkenti Kahire’de Rusya-Afrika Ortaklık Forumu Dışişleri Bakanları Konferansı düzenleniyor.Konferansa katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, konuşması sırasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konferans katılımcılarına hitaben gönderdiği mektubu okudu.Mektupta, “Rusya Federasyonu, Afrika'daki ortaklarıyla dostane, tam eşit ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veriyor” ifadesi yer aldı.Rusya ve Afrika’nın, henüz değerlendirilmemiş önemli bir ticaret potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Putin, aynı zamanda Moskova’nın, Afrika ülkelerinin güvenliğinin sağlanması da dahil, işbirliğini artırdığına dikkat çekti.Afrika kıtasının küresel politikada giderek artan bir rol oynadığını vurgulayan Rusya lideri, konferansın yeni Rusya-Afrika Zirvesi hazırlıklarına daha geniş bir yelpazede önerilerle yaklaşma fırsatını vermesi umudunu dile getirdi.Rusya ve Afrika ülkelerinin dışişleri bakanlarının yanı sıra, kıtadaki örgüt ve kurumların yöneticilerinin de katıldığı konferansta farklı alanlarda işbirliği konuları ele alınacak. Bakanlar ayrıca bir dizi ikili görüşmeler gerçekleştirecek.Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, Rusya-Afrika Forumu 2. Dışişleri Bakanlar Konferansı’nda yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

