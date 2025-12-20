https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/putin-afrika-ile-iliskilerin-gelistirilmesine-buyuk-onem-veriyoruz-1102008141.html
Putin: Afrika ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz
Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'nın tüm Afrika ülkeleriyle işbirliğini genişletmeye çalıştığını belirtti.
Mısır’ın başkenti Kahire’de Rusya-Afrika Ortaklık Forumu Dışişleri Bakanları Konferansı düzenleniyor.
Konferansa katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, konuşması sırasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konferans katılımcılarına hitaben gönderdiği mektubu okudu.
Mektupta, “Rusya Federasyonu, Afrika'daki ortaklarıyla dostane, tam eşit ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veriyor” ifadesi yer aldı.
Rusya ve Afrika’nın, henüz değerlendirilmemiş önemli bir ticaret potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Putin, aynı zamanda Moskova’nın, Afrika ülkelerinin güvenliğinin sağlanması da dahil, işbirliğini artırdığına dikkat çekti.
Afrika kıtasının küresel politikada giderek artan bir rol oynadığını vurgulayan Rusya lideri, konferansın yeni Rusya-Afrika Zirvesi hazırlıklarına daha geniş bir yelpazede önerilerle yaklaşma fırsatını vermesi umudunu dile getirdi.
Rusya ve Afrika ülkelerinin dışişleri bakanlarının yanı sıra, kıtadaki örgüt ve kurumların yöneticilerinin de katıldığı konferansta farklı alanlarda işbirliği konuları ele alınacak. Bakanlar ayrıca bir dizi ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
Rusya-Afrika Ortaklık Forumu, 2019’da kurulmuştu. Forum kapsamında biri 2019’da Soçi’de, diğeri 2023’te St. Petersburg’da olmak üzere iki zirve gerçekleştirilmişti. 2024’ün Kasım ayında da ilk Dışişleri Bakanları Konferansı düzenlenmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, Rusya-Afrika Forumu 2. Dışişleri Bakanlar Konferansı’nda yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
Rusya, Afrika ülkeleriyle işbirliğinin muazzam potansiyelini daha fazla açmaya kararlı.
Rusya'da diplomatik temsilciliği bulunmayan Afrika ülkeleri, bir temsilcilik kurmayı düşünmeli.
Moskova, Afrikalı ortaklarını Rus pazarındaki imkanları daha aktif keşfetmeye davet ediyor.
Ulusal para birimleri üzerinden ticaret mekanizmasının kurulması önemli.
Rusya, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında Afrika ülkelerini destekliyor.
Afrika ülkelerini çatışmacı maceralara çekme girişimleri kabul edilemez.
Rusya, tarım alanındaki deneyim ve bilgisini Afrika ülkeleriyle paylaşmaya hazır.