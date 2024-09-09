https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/lev-tolstoy-uluslararasi-baris-odulunun-ilk-sahibi-afrika-birligi-oldu-1087839146.html
Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü’nün ilk sahibi Afrika Birliği oldu
Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü’nün ilk sahibi Afrika Birliği oldu
Sputnik Türkiye
Afrika Birliği'nin, Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü'nün ilk sahibi olduğu bildirildi. 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T23:59+0300
2024-09-09T23:59+0300
2024-09-10T00:05+0300
dünya
rusya
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lev tolstoy uluslararası barış ödülü vakfı
lev tolstoy
üçüncü dünya savaşı
valeriy gergiyev
bolşoy tiyatrosu
altın madalya
diploma
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, ilk Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü Afrika Birliği'ne takdim edildi.Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü'nü takdim töreni, Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda düzenlendi.Ödül jüri başkanı, Bolşoy Tiyatrosu Sanat Yönetmeni ve Mariinskiy Tiyatrosu Genel Müdürü Valeriy Gergiyev, sahneye çıkarak şunları söyledi:Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü Vakfı 22 Haziran 2022'de Rus Tarih Kurumu, Rusya Askeri Tarih Kurumu ve Rusya Barış Vakfı tarafından kurulmuştu.Dünya edebiyatının efsanevi yazarlarından olan büyük Rus düşünür ve yazar Lev Tolstoy’un adını taşıyan Uluslararası Barış Ödülü, barışı koruma faaliyetlerinde bulunan, silahlanma yarışına karşı çıkan, çok kutuplu ve şiddetten uzak dünyanın değerlerini teşvik eden ve aktif savaş karşıtı faaliyetlerde bulunan kişi veya kuruluşlara takdim ediliyor. Ödülü kazananlara, diploma ile birlikte 250 gram ağırlığında saf altından yapılmış kişisel madalya takdim ediliyor. Ödül töreni her yıl büyük Rus yazarın doğum günü olan 9 Eylül’de düzenlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/lev-tolstoy-uluslararasi-baris-odulunun-sahibine-altin-madalya-takdim-edilecek-1087795018.html
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rusya, rusya barış vakfı, lev tolstoy uluslararası barış ödülü vakfı, lev tolstoy, üçüncü dünya savaşı, valeriy gergiyev, bolşoy tiyatrosu, altın madalya, diploma
rusya, rusya barış vakfı, lev tolstoy uluslararası barış ödülü vakfı, lev tolstoy, üçüncü dünya savaşı, valeriy gergiyev, bolşoy tiyatrosu, altın madalya, diploma
Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü’nün ilk sahibi Afrika Birliği oldu
23:59 09.09.2024 (güncellendi: 00:05 10.09.2024)
Afrika Birliği'nin, Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü'nün ilk sahibi olduğu bildirildi.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, ilk Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü Afrika Birliği'ne takdim edildi.
Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü'nü takdim töreni, Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda düzenlendi.
Ödül jüri başkanı, Bolşoy Tiyatrosu Sanat Yönetmeni ve Mariinskiy Tiyatrosu Genel Müdürü Valeriy Gergiyev, sahneye çıkarak şunları söyledi:
Her yıl barışın korunmasına ve aktif barışı koruma faaliyetlerine katkılarından dolayı sunulan Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü jürisi, ilk kazananı belirledi. İlk Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü Afrika Birliği'ne takdim edildi.
Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü Vakfı 22 Haziran 2022'de Rus Tarih Kurumu, Rusya Askeri Tarih Kurumu ve Rusya Barış Vakfı tarafından kurulmuştu.
Dünya edebiyatının efsanevi yazarlarından olan büyük Rus düşünür ve yazar Lev Tolstoy’un adını taşıyan Uluslararası Barış Ödülü, barışı koruma faaliyetlerinde bulunan, silahlanma yarışına karşı çıkan, çok kutuplu ve şiddetten uzak dünyanın değerlerini teşvik eden ve aktif savaş karşıtı faaliyetlerde bulunan kişi veya kuruluşlara takdim ediliyor. Ödülü kazananlara, diploma ile birlikte 250 gram ağırlığında saf altından yapılmış kişisel madalya takdim ediliyor. Ödül töreni her yıl büyük Rus yazarın doğum günü olan 9 Eylül’de düzenlenecek.