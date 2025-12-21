https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/putin-aeb-gelismekte-olan-cok-kutuplu-dunyada-kendi-kendine-yeten-bir-merkez-olarak-kendini-1102029103.html

Putin: AEB, gelişmekte olan çok kutuplu dünyada kendi kendine yeten bir merkez olarak kendini kanıtladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg’da AEB'nin en üst düzey organı olan Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısının açılışını yaptı. Rus lider, konuşmasında şu hususlara dikkat çekti:* Avrasya Ekonomik Birliği, üye ülkelerinin her birine gerçek fayda sağlıyor.* Birlik, gelişmekte olan çok kutuplu dünyanın kendi kendine yeten bir merkezi olarak kendini kanıtlamış bulunuyor.* Toplantıda, birlik içindeki işbirliğini daha da derinleştirmeyi amaçlayan bir dizi karar ele alınacak.* Avrasya Ekonomik Birliği içindeki işbirliği istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor.* Birlik içindeki ortaklık, beş ülkenin ekonomik istikrarını sağlamaktadır.* Avrasya Ekonomik Birliği içinde işbirliğinin geliştirilmesi, tüm bölgenin ekonomik istikrarının sağlanmasına yardımcı oluyor, bu küresel ekonomik çalkantılar koşullarında önemli bir husus.Üye ülke liderlerinin, Avrasya Ekonomik Birliği’nin (AEB) bugün güncel çalışma gündemini ele almaları, entegrasyon süreçlerinin daha da derinleştirilmesi ve Birlik çerçevesinde ortak pazarın geliştirilmesine yönelik yeni hedefler belirlemeleri bekleniyor. Ayrıca bir dizi önemli belge ve kararın onaylanması da planlanıyor.Bu çerçevede, AEB ile Endonezya arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın imzalanmasının da gündemde. BDT liderler zirvesinin ise yıl sonu değerlendirmeleri ve ortak işbirliği konularına odaklanması öngörülüyor.

