Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna’daki olası devlet başkanlığı seçimlerinin koşullarına ilişkin açıklamalarında kendisiyle çeliştiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’in seçim güvenliği konusunda ABD’nin rolünü talep ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in seçimlerin güvenliği teklifine “müdahale” diyerek karşı çıkmasının kendi içinde çelişki oluşturduğunu söyledi.
Zelenskiy, (Putin’in Ukrayna’daki seçimlere dair açıklamasını) aktif biçimde yorumluyor. Biraz da kendi kendisiyle çelişiyor: ‘kimsenin müdahalesine izin vermeyeceğini, Putin’in seçimlere müdahalesine izin vermeyeceğini’ söylüyor; oysa Putin seçimlerin güvenliğinin garanti altına alınmasını önerdi. Ama daha önce Amerikalılara başvurmuştu. Yani Zelenskiy, Amerikalıların müdahalesine karşı değil, ama Putin’in müdahalesine karşı. İşte çelişki burada: ifadelerinde şaşırıyor, kafası karışıyor.
Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna Anayasası ile belirlenen devlet başkanlığı görev süresi 21 Mayıs 2024’te sona ermişti, ancak Kiev yönetimi, sıkıyönetim sona erene kadar yeni seçim yapmanın mümkün olmadığını savunarak sandığa gitmeyi reddetmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Aralık’ta düzenlenen ‘Yılın Özeti’ programında, Ukrayna’da seçim yapılması halinde, oy verme gününde Ukrayna topraklarının derinliklerine yönelik saldırıların durdurulması ihtimalini ele almaya hazır olduklarını dile getirmişti. Putin ayrıca, Rusya’da yaşayan 5-10 milyon Ukrayna vatandaşının da seçim yapılırsa oy kullanma hakkına sahip olması gerektiğini vurgulamıştı.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’da seçimler için uygun zamanın geldiğini belirtmişti. Bunun ardından Zelenskiy, oylamanın güvenliğinin sağlanması için ABD ve Avrupa’ya çağrıda bulunarak seçimlerin güvenliğinin garanti altına alınmasını istemişti.