https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/peskov-zelenskiy-ukraynadaki-secimler-konusunda-kendisiyle-celisiyor-1102016347.html

Peskov: Zelenskiy, Ukrayna’daki seçimler konusunda kendisiyle çelişiyor

Peskov: Zelenskiy, Ukrayna’daki seçimler konusunda kendisiyle çelişiyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna’daki olası devlet başkanlığı seçimlerinin koşullarına ilişkin açıklamalarında kendisiyle... 21.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-21T00:25+0300

2025-12-21T00:25+0300

2025-12-21T00:25+0300

ukrayna kri̇zi̇

dmitriy peskov

kremlin

vladimir zelenskiy

devlet başkanlığı seçimleri

ukrayna

abd

kiev

donald trump

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099153120_0:0:679:381_1920x0_80_0_0_473a3b1154f23f4caaf95b1eeb96beb2.png

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’in seçim güvenliği konusunda ABD’nin rolünü talep ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in seçimlerin güvenliği teklifine “müdahale” diyerek karşı çıkmasının kendi içinde çelişki oluşturduğunu söyledi.Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna Anayasası ile belirlenen devlet başkanlığı görev süresi 21 Mayıs 2024’te sona ermişti, ancak Kiev yönetimi, sıkıyönetim sona erene kadar yeni seçim yapmanın mümkün olmadığını savunarak sandığa gitmeyi reddetmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Aralık’ta düzenlenen ‘Yılın Özeti’ programında, Ukrayna’da seçim yapılması halinde, oy verme gününde Ukrayna topraklarının derinliklerine yönelik saldırıların durdurulması ihtimalini ele almaya hazır olduklarını dile getirmişti. Putin ayrıca, Rusya’da yaşayan 5-10 milyon Ukrayna vatandaşının da seçim yapılırsa oy kullanma hakkına sahip olması gerektiğini vurgulamıştı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’da seçimler için uygun zamanın geldiğini belirtmişti. Bunun ardından Zelenskiy, oylamanın güvenliğinin sağlanması için ABD ve Avrupa’ya çağrıda bulunarak seçimlerin güvenliğinin garanti altına alınmasını istemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/zelenskiy-ukraynada-baris-anlasmasi-olmayabilir-1102009855.html

ukrayna

abd

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy peskov, kremlin, vladimir zelenskiy, devlet başkanlığı seçimleri, ukrayna, abd, kiev, donald trump, vladimir putin