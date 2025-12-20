https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/zelenskiy-ukraynada-baris-anlasmasi-olmayabilir-1102009855.html

Zelenskiy: Ukrayna’da barış anlaşması olmayabilir

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin bir anlaşmanın şu an için var olmadığını ve ileride de olmayabileceğini belirtti. 20.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya ile doğrudan müzakereleri defalarca reddeden Vladimir Zelenskiy, Portekiz Başbakanı Luis Montenegro ile Kiev’de düzenlenen ortak basın toplantısında, Ukrayna’daki çatışmaya ilişkin bir barış anlaşmasının şu an var olmadığını ve gelecekte de olmayabileceğini ifade etti.Zelenskiy, “Bir anlaşma olmayabilir. Şu an böyle bir anlaşma yok. Bugün bir anlaşma yok. Anlaşma, sadece kağıt üzerinde değil, liderler tarafından imzalandığında ve savaş durduğunda var olur” ifadelerini kullandı.Ukrayna yönetimi, daha önce de birçok barış inisiyatifini reddetmiş ya da müzakere süreçlerini kesintiye uğratmıştı. Kasım 2023’te, Ukrayna’da iktidardaki ‘Halkın Hizmetkarı’ partisinin meclis grup başkanı ve Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi üyesi David Arahamiya, savaşın aslında 2022 baharında sona erebileceğini, ancak Ukrayna’nın tarafsızlık şartına yanaşmadığı için müzakerelerin başarısız olduğunu açıklamıştı. 2022’de İstanbul’da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ardından, dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev’e Moskova ile hiçbir şey imzalamamaları ve ‘sadece savaşmaları’ yönünde çağrıda bulunmuştu.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Ukrayna ile barışçıl çözümün siyasi boyutunu görüşmeye ve tüm formatlarda çalışmaya hazır olduğunu defalarca vurgulamıştı. Lavrov, Temmuz ayında İstanbul’da yapılan üçüncü müzakere turu sırasında, insani, askeri ve siyasi meseleleri ele alacak üç ortak çalışma grubunun kurulması önerisini sunduklarını, ancak Kiev’den herhangi bir yanıt alamadıklarını belirtmişti. Ayrıca, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Zelenskiy’ye Moskova’ya gelerek doğrudan görüşme yapma çağrısı da yine Zelenskiy tarafından reddedilmişti.

