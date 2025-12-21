Dmitriyev'den Miami'deki Ukrayna görüşmelerine ilişkin açıklama
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Multimedya arşivine gidinU.S. President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner, Russian Direct Investment Fund CEO - Special Presidential Representative for Investment and Economic Cooperation with Foreign Countries Kirill Dmitriev and U.S. Special Envoy Steve Witkoff wait before a meeting with Russian President Vladimir Putin at the Kremlin in Moscow, Russia.
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna/
Rusya ve ABD'li yetkililer, Ukrayna krizinin barış anlaşması imzalanarak sona erdirilmesi için temaslarını sürdürüyor.
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Ukrayna krizine çözüm bulmak amacıyla Miami'de yapılan görüşmelerin yapıcı ilerlediğini belirtti.
Miami'de Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Trump'ın damadı Jared Kushner ile Ukrayna krizini görüşen Dmitriyev, istişarelerin yapıcı bir şekilde geçtiğini kaydederek "Ukrayna krizinin çözümünü konuşmaya Pazar günü de devam edeceğiz" dedi.
Hafta içinde Miami’de, ABD heyeti ile Ukrayna tarafı arasında da istişareler yapılmıştı.
