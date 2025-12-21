https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/dmitriyevden-miamideki-ukrayna-gorusmelerine-iliskin-aciklama-1102018234.html

Dmitriyev'den Miami'deki Ukrayna görüşmelerine ilişkin açıklama

Rusya ve ABD'li yetkililer, Ukrayna krizinin barış anlaşması imzalanarak sona erdirilmesi için temaslarını sürdürüyor. 21.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Ukrayna krizine çözüm bulmak amacıyla Miami'de yapılan görüşmelerin yapıcı ilerlediğini belirtti.Miami'de Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Trump'ın damadı Jared Kushner ile Ukrayna krizini görüşen Dmitriyev, istişarelerin yapıcı bir şekilde geçtiğini kaydederek "Ukrayna krizinin çözümünü konuşmaya Pazar günü de devam edeceğiz" dedi.Hafta içinde Miami’de, ABD heyeti ile Ukrayna tarafı arasında da istişareler yapılmıştı.

