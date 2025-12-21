Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Muğla'da ölü balıklar kıyıya vurdu: Denizde inceleme başlatıldı
Muğla'da ölü balıklar kıyıya vurdu: Denizde inceleme başlatıldı
Muğla’nın Datça ilçesinde çok sayıda ölü balığın kıyıya vurması üzerine yetkililer harekete geçti. 21.12.2025, Sputnik Türkiye
İskele Mahallesi Burgaz Sahili’nde yürüyüş yapanlar, sahil boyunca yayılmış halde çok sayıda ölü balık gördü.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balıklardan numune alarak olayın nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Muğla'da ölü balıklar kıyıya vurdu: Denizde inceleme başlatıldı

18:15 21.12.2025
Muğla’nın Datça ilçesinde çok sayıda ölü balığın kıyıya vurması üzerine yetkililer harekete geçti.
İskele Mahallesi Burgaz Sahili’nde yürüyüş yapanlar, sahil boyunca yayılmış halde çok sayıda ölü balık gördü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balıklardan numune alarak olayın nedenine ilişkin inceleme başlattı.
