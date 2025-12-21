https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/muglada-olu-baliklar-kiyiya-vurdu-denizde-inceleme-baslatildi-1102029660.html
Muğla'da ölü balıklar kıyıya vurdu: Denizde inceleme başlatıldı
Muğla'da ölü balıklar kıyıya vurdu: Denizde inceleme başlatıldı
Sputnik Türkiye
Muğla’nın Datça ilçesinde çok sayıda ölü balığın kıyıya vurması üzerine yetkililer harekete geçti. 21.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-21T18:15+0300
2025-12-21T18:15+0300
2025-12-21T18:15+0300
türki̇ye
türkiye
muğla
datça
datça belediyesi
balık
ölü balık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/15/1102029489_0:918:1280:1638_1920x0_80_0_0_2dfd314e3bbdfac936ca4248e60cbabc.jpg
İskele Mahallesi Burgaz Sahili’nde yürüyüş yapanlar, sahil boyunca yayılmış halde çok sayıda ölü balık gördü.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balıklardan numune alarak olayın nedenine ilişkin inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/izmir-korfezinde-balik-olumleri-suruyor-uzmani-tek-careyi-acikladi-1099510097.html
türki̇ye
muğla
datça
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/15/1102029489_0:798:1280:1758_1920x0_80_0_0_362a312b2f90837e05d770b7f1944dbf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, muğla, datça, datça belediyesi, balık, ölü balık
türkiye, muğla, datça, datça belediyesi, balık, ölü balık
Muğla'da ölü balıklar kıyıya vurdu: Denizde inceleme başlatıldı
Muğla’nın Datça ilçesinde çok sayıda ölü balığın kıyıya vurması üzerine yetkililer harekete geçti.
İskele Mahallesi Burgaz Sahili’nde yürüyüş yapanlar, sahil boyunca yayılmış halde çok sayıda ölü balık gördü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balıklardan numune alarak olayın nedenine ilişkin inceleme başlattı.